La programmazione di stasera in tv giovedì 28 agosto 2025 offre un palinsesto ricco di fiction, sport, quiz, film epici e documentari d’autore. In particolare, su Rai 1 prosegue la seconda stagione di Un Professore, con tre nuovi episodi dedicati a Leibniz, Orazio e Sartre. Invece, su Rai 2 il palinsesto dedica ampio spazio al basket con la partita Grecia–Italia, valida per l’EuroBasket 2025. Parallelamente, su Canale 5 torna l’appuntamento con Watson, mentre Italia 1 propone il survival thriller No Way Up – Senza via d’uscita. Di seguito, la guida completa.

Stasera in TV giovedì 28 agosto 2025, Rai

Per cominciare, su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette la nona puntata di Un Professore 2, dal titolo “Leibniz, rimorsi e rimpianti”. In questo episodio, Dante affronta il tema del calcolo infinitesimale e riflette sul peso delle scelte.

Subito dopo, alle 22:30, segue la decima puntata, “Orazio, carpe diem”, dove il professore invita i suoi studenti a cogliere l’attimo, mentre Anita prende una decisione importante.

Infine, alle 23:30, la serata si conclude con l’undicesima puntata, “Sartre, la libertà di scelta”, in cui Dante affronta il complesso concetto di libertà e responsabilità.

Passando a Rai 2, alle 20:20, il canale trasmette l’incontro Grecia–Italia, un match valido per il FIBA EuroBasket 2025.

Successivamente, alle 22:30, il palinsesto prosegue con la serie Prisma e l’episodio “Rosa”, seguito poi alle 23:25 da “Nero”.

Rai 3, invece, alle 20:00 propone la Diamond League 2025, con la seconda giornata delle finali direttamente da Zurigo.

Più tardi, alle 22:00, il canale manda in onda il documentario Stelle paralimpiche, e a seguire, alle 23:00, il varietà Cari amici vicini e lontani….

Nel frattempo, su Rai 4, alle 21:20, il pubblico può vedere il film thriller A Lonely Place to Die, ambientato nelle suggestive Highlands scozzesi.

A seguire, alle 23:00, c’è l’horror del 2019 Finché morte non ci separi.

Rai 5, dal canto suo, alle 21:15 trasmette il film biografico Ennio Flaiano, straniero in patria, seguito alle 22:45 dal Summer Night Concert 2025.

Allo stesso modo, Rai Premium, alle 21:20, propone il documentario Le Ragazze, seguito alle 23:30 dal film romantico L’isola del vero amore.

Per concludere il palinsesto Rai, Rai Movie, alle 21:10, manda in onda Conversazioni con altre donne, un film drammatico con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart. A seguire, alle 23:00, trasmette Robin Hood – L’origine della leggenda.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5, alle 21:20, ripropone la serie Watson con l’episodio “L’uomo con la mano aliena”, seguito alle 22:20 da “La rivelazione del giorno nero” e, per concludere, alle 23:15 da “Il lavoro di una vita – Parte 1”.

Contemporaneamente, Italia 1 alle 21:20 offre il film No Way Up – Senza via d’uscita, un thriller ad alta tensione ambientato in un aereo precipitato in mare. Subito dopo, alle 23:05, la serata prosegue con Underwater, un survival horror con protagonista Kristen Stewart.

Invece, su Rete 4, alle 21:25, il pubblico può assistere al kolossal Troy, con un cast stellare che include Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom.

La7, più tardi, alle 23:15, propone il film cult La ragazza con la pistola, con l’indimenticabile Monica Vitti.

TV8, alle 21:30, trasmette una nuova puntata di X Factor – Il meglio delle audizioni.

Nove, alle 21:25, porta gli spettatori a Londra con una nuova puntata di Little Big Italy, in compagnia di Francesco Panella.

In aggiunta, La5, alle 21:10, continua la messa in onda di Escándalo – Storia di un’ossessione, una serie drammatica di produzione spagnola.

La7D, alle 21:20, offre una serata cinematografica con Il giardino dei Finzi Contini, seguito alle 23:10 da Il favoloso mondo di Amélie.

Infine, Cielo, alle 21:20, trasmette il film Volo Pan Am 73, a cui segue, alle 23:50, Love You!

I film di questa sera in TV giovedì 28 agosto 2025

Innanzitutto, Rai Movie trasmette Conversazioni con altre donne, seguito da Robin Hood – L’origine della leggenda. Invece, Rete 4 propone il film epico e drammatico Troy. Allo stesso modo, Italia 1 offre una serata ad alta tensione con No Way Up e Underwater, entrambi survival thriller. Inoltre, Rai 4 manda in onda A Lonely Place to Die e Finché morte non ci separi. Per gli amanti del cinema d’autore, Rai 5 presenta Ennio Flaiano, straniero in patria, un biopic culturale. Parallelamente, La7D offre una doppietta con Il giardino dei Finzi Contini e Il favoloso mondo di Amélie. Anche Cielo propone due film: Volo Pan Am 73 e Love You!. In aggiunta, Iris, alle 21:15, trasmette L’ultima missione, con Alain Delon. Per concludere, TwentySeven, alle 21:14, offre la visione di Vi presento Christopher Robin.

I film su Sky giovedì 28 agosto 2025

Infine, per quanto riguarda l’offerta di Sky, il palinsesto è altrettanto ricco. In primo luogo, su Sky Cinema Uno troviamo Elvis. Contemporaneamente, Sky Cinema Action propone Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick. Per di più, Sky Cinema Collection trasmette I delitti del BarLume – Aria di mare. Per chi cerca una risata, invece, Sky Cinema Comedy manda in onda Una notte da leoni 2. Parallelamente, Sky Cinema Family offre Dolittle. Per concludere, Sky Cinema Romance regala una serata romantica con Mamma mia! – Ci risiamo.