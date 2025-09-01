La soap spagnola La Promessa prosegue la sua messa in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40, e nella settimana che va dall’1 al 7 settembre 2025, la trama si infittisce quando Catalina affronta Pelayo dopo il suo abbandono, mentre invece Manuel scopre la verità sulla fuga di Jana. Inoltre, una misteriosa ragazza ricoverata in ospedale potrebbe cambiare tutto.

La Promessa 1-7 settembre 2025: lunedì 1 settembre

La settimana inizia con Martina che sorprende Pelayo mentre spia Catalina e lo invita a lasciarla in pace. Parallelamente, Cruz si scontra con Manuel, il quale la accusa di aver favorito la fuga di Jana. In un altro momento di confidenza, Pia confessa a Teresa e alle cuoche che tra lei e Don Ricardo c’è stato un riavvicinamento. Successivamente, Manuel parla con Alonso e gli confessa il suo amore per Jana, ma la marchesa ha altri piani per lui. Nel frattempo, Catalina confida a Simona di avere incubi e dolori alla pancia, e la donna le consiglia di consultare un medico. Infine, Samuel rivela a Maria di essere entrato in seminario per sfuggire alla povertà.

Martedì 2 settembre 2025

Il giorno seguente, Vera e Marcelo vogliono denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli. Nel frattempo, Manuel trova una soluzione per il problema tra Julia e José Juan, ai quali dà un ultimatum. In seguito, Catalina chiede a Martina di organizzare un incontro con Pelayo. La tensione a palazzo continua a crescere con gli scontri tra Petra, Ricardo e Pía, mentre Santos complica ulteriormente la situazione. Tutta la servitù, inoltre, è in pensiero per Jana, di cui non si hanno notizie. Per concludere la giornata, la marchesa riceve una telefonata misteriosa.

La Promessa 1-7 settembre 2025: mercoledì 3 settembre

A metà settimana, Pelayo confessa a Catalina che era stato mandato da Cruz per sedurla e portarla via dalla tenuta, ma che poi si è innamorato di lei. Tuttavia, le dice anche che non se la sente di essere il padre del bambino. Di conseguenza, Catalina, sconvolta, lo caccia e sviene tra le braccia di Martina. Nel frattempo, Maria racconta a Manuel che Cruz e Ros hanno costretto Jana ad andarsene, ma Cruz nega tutto. Infine, Alonso rifiuta l’idea di entrare in società con il Duca de Carril, nonostante Lorenzo sia favorevole.

Giovedì 4 settembre 2025

Il giorno dopo, Maria bacia all’improvviso Samuel, lasciandolo senza parole. Parallelamente, Cruz è convinta che la telefonata e il mazzo di calle che ha ricevuto siano opera di Leocadia. In un altro sviluppo, Ricardo prova ad avvicinarsi a Santos, ma Petra avverte Pía che l’uomo è sposato. La giornata si conclude con una notizia sconvolgente: l’ospedale comunica ad Alonso che una ragazza priva di sensi è stata ricoverata, e si sospetta che possa essere Jana.

La Promessa 1-7 settembre 2025: venerdì 5 settembre

Di conseguenza, Manuel si reca a Villalquino per verificare se la ragazza ricoverata sia davvero Jana. Mentre Cruz è convinta che si tratti di lei, la servitù è profondamente rattristata per ciò che potrebbe esserle accaduto. Nel frattempo, Catalina, dopo l’ultimo, doloroso incontro con Pelayo, decide di dimenticarlo per sempre e confida a Simona la verità sull’arrivo del Conte di Añil e sul piano orchestrato da Cruz.

Sabato 6 settembre 2025

Durante il fine settimana, Pía cerca di far confermare a Ricardo che sua moglie sia ancora viva, ma lui lo nega con forza. Allo stesso tempo, Marcelo e gli altri sperano che il segretario del Duca non lo abbia riconosciuto, nonostante si siano incrociati.

La Promessa 1-7 settembre 2025: domenica 7 settembre

La settimana si chiude con José Juan che, frustrato dal rifiuto di Curro e Matilde di sposarsi, prende una decisione drastica. Nel frattempo, la tensione tra Cruz e Manuel continua a crescere, mentre la verità su Jana sembra sempre più vicina. In definitiva, la settimana si conclude con un clima di grande attesa e speranza.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Inoltre, le puntate sono disponibili in replica al mattino e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.