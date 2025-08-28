A partire da settembre inizia la stagione 2025-2026 di Discovery e di seguito vi sveliamo quando iniziano alcuni dei programmi più noti. L’emittente non ha ancora comunicato, in conferenza stampa, i palinsesti. Tuttavia, mediante l’apposita sezione su Discovery+, è possibile risalire ad alcune date.

Discovery 2025-2026 quando iniziano i programmi, aprono Casa a prima vista e Little Big Italy

Lunedì 1° settembre, nella consueta collocazione dell’access prime time di Real Time, è prevista la prima puntata stagionale di Casa a prima vista. La trasmissione, oramai divenuta un cult della televisione italiana, riparte con i medesimi agenti immobiliari del passato. Essi sono i confermati Gianluca Torre, Mariana D’Amico, Ida De Filippo, Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu.

Nello stesso giorno, ma su NOVE e in prima serata, tocca a Little Big Italy. Al timone dello show, anche nella nuova edizione, c’è lo chef Francesco Panella, che gira il mondo alla scoperta dei migliori locali di cucina italiana. Al suo fianco ci sono i nostri connazionali che vivono all’estero. Otto le puntate previste: la prima, in onda il 1° settembre, è ambientata a Città del Messico.

Bake Off Italia parte il 5 settembre

Giovedì 4 settembre, su Food Network, prende il via la terza edizione di Pazzi di Pizza. Lo show, proposto dalle ore 22:00, è guidato da Sal Da Vinci e Fabio Esposito. Al centro del format vi è la sfida fra le migliori pizzerie di quartiere. Le nuove puntate sono ambientate a Roma.

Su NOVE, sempre il 4 settembre in prima serata, parte Nove Comedy Club, ciclo di spettacoli comici con protagonisti Paolo Cevoli, Antonio Ornano, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Lipari e Marta con Gianluca.

Altra data da segnare nel calendario è quella di venerdì 5 settembre. In contemporanea su tutte le reti del gruppo Discovery esordisce Bake Off Italia. La trasmissione ha raggiunto la tredicesima edizione e la gara fra gli aspiranti pasticceri italiani è giudicata da Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, con la partecipazione di Iginio Massari. Novità nella conduzione: al posto di Benedetta Parodi c’è Brenda Lodigiani.

Discovery 2025-2026 quando iniziano i programmi, Matrimonio a prima vista e Cash or Trash

Altro titolo molto importante targato Discovery e che prende il via a settembre è Matrimonio a prima vista Italia. L’esperimento sociale, che consiste nel far sposare fra loro alcuni single che si conoscono solamente giunti all’altare, parte mercoledì 10 settembre, in prima serata su Real Time. Principale novità dell’edizione sarà l’arrivo di Giulia Davanzante, psicologa clinica che si aggiunge al cast di esperti, affiancando Mario Abis ed Andrea Favaretto.

Su NOVE, invece, lunedì 8 settembre parte la nuova edizione di Cash or Trash. Il noto game show è guidato dal confermato Paolo Conticini ed occupa l’access prime time della rete, dal lunedì al venerdì. Infine, occorrerà attendere ad ottobre per rivedere Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che tempo che fa, come sempre proposto la domenica sera, su NOVE.