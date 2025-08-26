Lunedì 1° settembre inizia Dentro la Notizia. Il nuovo programma del pomeriggio di Canale 5 porta con sé varie modifiche alla programmazione tv della rete.

Dentro la notizia 1° settembre, il conduttore è Gianluigi Nuzzi

Dentro la Notizia, come è noto da varie settimane, è il titolo della trasmissione che, a partire dal prossimo 1° settembre, avrà il compito di prendere il posto di Pomeriggio Cinque.

La trasmissione pomeridiana di Canale 5 è stata cancellata dopo i cattivi risultati ottenuti nella passata edizione, quando il format, guidato da Myrta Merlino, ha praticamente sempre perso contro la diretta concorrente La Vita in Diretta.

La conduzione di Dentro la Notizia è affidata a Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo è già molto conosciuto dal pubblico Mediaset, essendo da svariati anni il padrone di casa di Quarto Grado, format di cronaca nera proposto in prima serata su Rete 4.

I temi e il rischio di spin off di Quarto Grado

Grande spazio, a Dentro la Notizia, lo ha proprio la cronaca nera. Una caratteristica, questa, inevitabile considerata la carriera televisiva di Nuzzi. Il giornalista, intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha confessato: “La conduzione sarà mia, ma è chiaro che faremo ricorso a specialisti ed esperti quando andremo ad approfondire. Un nome che voglio già fare è quello della dottoressa Gabriella Marano, psicologa molto competente che ha partecipato ad alcune puntate di Quarto Grado e che a Dentro la notizia verrà con più respiro“.

Il rischio è che Dentro la Notizia possa apparire come una sorta di spin off quotidiano di Quarto Grado, sia nei temi che negli ospiti. Nuzzi, tuttavia, ha tenuto a chiarire: “Dentro la Notizia avrà contenuti e linguaggi diversi per risultare adatti a un pubblico pomeridiano desideroso di avere informazione a 360 gradi. Mostreremo i mille volti della cronaca, dalla nera alle cose più leggere“.

Senz’altro, almeno nelle intenzioni, il cambio di nome del format e l’arrivo di Gianluigi Nuzzi completano il percorso, avviato già da Myrta Merlino, di perfetta discontinuità dalle edizioni di Pomeriggio Cinque targate Barbara D’Urso.

Dentro la notizia 1° settembre, come cambia il palinsesto di Canale 5

L’esordio di Dentro la Notizia, a partire dal 1° settembre, modifica il palinsesto pomeridiano di Canale 5, dominato per gran parte dell’estate dalle soap turche.

Dal prossimo lunedì, al termine del TG5 e di Beatiful parte Forbidden Fruit, in onda dalle 14:00 alle 14:45 circa. Segue If You Love, proposta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14:45 alle 16:10 circa. Poi tocca a La Forza di una Donna, che traina proprio Dentro la Notizia, che occupa lo slot orario dalle 16:55 alle 18:45. Nuove variazioni della programmazione tv sono attese nelle prossime settimane, dopo la partenza di Uomini e Donne ed Amici.