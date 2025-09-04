Prende il via il 10 settembre su Real Time l’edizione 15 di Matrimonio a prima vista Italia e di seguito conosciamo meglio le coppie. Sono sei i single al centro della nuova stagione dello show.

Matrimonio a prima vista Italia 15 coppie, Melissa e Matteo

Al centro di Matrimonio a prima vista Italia 15 ci sono, in primis, Melissa con Matteo.

Lei fa l’estetista, ha 28 anni e vive in provincia di Monza. Appassionata del suo lavoro, ama prendersi cura degli altri. Ha all’attivo tre relazioni giunte al termine, l’ultima durata ben cinque anni. Adora lo shopping e dormire, sogna di conoscere un uomo determinato e non possessivo.

Lui ha 35 anni ed è di Bollate. Nel paese lavora come project manager, attività che apprezza particolarmente perché gli dà la possibilità di stare a contatto con le persone. Anche lui ha alle spalle tre relazioni finite ed ammette che il suo punto di forza è l’ottimismo. Ha una grande passione per il calcio, ereditata dal padre.

Roberta Murano e Luca

Altra coppia di Matrimonio a prima vista 15 è quella formata da Roberta Murano e Dario.

La single vive in provincia di Torino, ha 28 anni e fa l’addetta alle vendite in un megastore del fai da te. Ha avuto una sola relazione molto lunga ed è convinta sia fondamentale il dialogo e l’intimità. Si descrive estroversa e dinamica ed ha una grandissima passione per Laura Pausini, al punto da far parte del fanclub.

Roberta M. convola a nozze con Luca. Lui ha 36 anni ed è originario di un paese in provincia di Milano. Si definisce dolce e romantico e si è lasciato alle spalle varie relazioni passate, durate poco tempo. Lavora all’interno di un supermercato e per lui ridere è fondamentale. Si definisce sognatore e romantico ed assicura: “Ho voglia di innamorarmi“.

Matrimonio a prima vista Italia 15 coppie, Roberta Bardonaro e Dario

Durante Matrimonio a prima vista Italia 15 si sposano anche Roberta Baldonaro e Dario.

La moglie ha 35 anni e vive a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Alle spalle ha 3 relazioni finite, è molto determinata e si definisce una romantica, che sogna di incontrare l’uomo perfetto. Ama leggere e cucinare e sogna di diventare un punto di riferimento per il suo futuro partner. Odia la monotonia: è convinta che una relazione debba essere uno scambio continuo di idee e passioni.

Il marito, invece, ha 37 anni, vive in provincia di Lodi anche se è originario di Bari. Alle spalle ha due relazioni importanti. Afferma di essere un gentiluomo, attento al romanticismo. Inoltre, ha la passione per lo sport, che pratica spesso e volentieri.