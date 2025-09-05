Venerdì 5 settembre parte, con la prima puntata, Bake Off Italia 2025. Lo show è visibile su Real Time (ed in contemporanea sulle varie reti Discovery) a partire dalle ore 21:25 circa. La principale novità della trasmissione riguarda la conduttrice: Benedetta Parodi, storica padrona di casa del format, è sostituita dalla new entry Brenda Lodigiani.
Nessuna novità per quel che concerne i giudici. Le prove degli aspiranti pasticceri sono giudicate da Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro, in occasione della manche tecnica, si aggiunge Iginio Massari.
Other Articles
Precedente