Giovedì 28 agosto, a tre giorni dalla fine dell’edizione, il campione Scacco Matto ha vinto nel gioco finale di Sarabanda. Il concorrente, vero nome Marco Briano, è riuscito a portare a casa il montepremi finale, pari a 126 mila euro.

Sarabanda Scacco Matto, chi è il campione del quiz di Enrico Papi

Sarabanda, programma condotto da Enrico Papi e visibile tutti i giorni nella fascia preserale di Canale 5, ha accolto la scorsa domenica Scacco Matto. Questo è il nome che ha scelto Marco Briano per affrontare l’esperienza nello show.

In occasione dell’esordio, il giovane, che ha subito conquistato il pubblico a casa e quello in studio per la sua simpatia e bravura, ha raccontato di avere 26 anni. Il ragazzo è originario di Savona, in Liguria, e per lavoro fa il revisore contabile. Oltre alla musica, il campione ha un’altra grande passione, ovvero quella per gli scacchi. Briano, infatti, è un giocatore assiduo di tale disciplina e milita nella Terza Categoria Nazionale.

Dopo essere andato molto vicino alla vittoria del jackpot finale già negli scorsi giorni, Scacco Matto è riuscito, il 28 agosto, a vincere il montepremi.

Come è andato il 7×30

Al termine di una partita decisamente molto combattuta, Scacco Matto è riuscito a raggiungere il gioco finale intitolato 7×30. In tale manche, la più appassionante dell’intero format, il campione in carica ha affrontato Simone. Quest’ultimo, tuttavia, ha perso sin da subito la possibilità di vincere il jackpot finale, avendo sbagliato la prima risposta.

Percorso netto, invece, per Scacco Matto, che in meno di trenta secondi è riuscito a indovinare tutte e sette le canzoni. I brani, in particolare, sono Con te partirò di Andrea Bocelli, Ci vediamo a casa di Dolcenera, Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, Quello che non ho di Fabrizio De André, Quella carezza della sera dei New Trolls, Senza nuvole di Alessandra Amoroso e Believe di Cher.

Sarabanda Scacco Matto, il clamoroso spoiler di Mediaset

La vittoria di Scacco Matto a Sarabanda non avrà stupito tutti i telespettatori del format. La notizia del trionfo del giovane campione, infatti, è stata spoilerata, nella giornata del 27 agosto scorso, proprio da Mediaset. Il Biscione ha inavvertitamente pubblicato una breve clip, nella quale erano mostrati gli istanti subito successivi alla vittoria del montepremi finale. Pochi minuti dopo, resesi conto della gaffe compiuta, il filmato è stato cancellato dal web, ma oramai il danno era fatto. La notizia, infatti, aveva già fatto il giro del web.

Se è vero che ciò ha fatto storcere il naso a molti, a causa della sorpresa rovinata, è altrettanto vero che tale anticipazione ha senza dubbio alimentato la curiosità sulla puntata.