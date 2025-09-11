Si è svolta giovedì 11 settembre la prima puntata di X Factor 2025, che noi abbiamo seguito in diretta. Il talent show Sky Original parte alle 21:15 circa, su Sky Uno. Al timone del programma c’è Giorgia, alla seconda edizione consecutiva da padrona di casa. La giuria è formata dai confermati Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, oltre che dalla novità Francesco Gabbani. Quello odierno è il primo dei tre appuntamenti delle Audizioni.

X Factor 2025 diretta prima puntata, Eroccadeo appassiona i giudici

Parte la prima puntata di X Factor. Come lo scorso anno, l’anteprima si svolge al tavolo di un ristorante: qui si ritrovano tutti i giudici, pronti ad affrontare l’avventura.

Si entra nel vivo con il via alle Audizioni. La conduttrice Giorgia, accolta con un’ovazione dal pubblico, presenta i giudici. La prima concorrente è Amanda, 25enne di Roma. Canta People help the people di Birdy. Grandi complimenti per la concorrente, che passa con quattro sì. Tocca ora ad Alvarone e Giordi, duo composto da giovani ragazzi appassionato di country. Passano nonostante il no di Achille Lauro.

Si continua con Damiano Caddeo in arte Erocaddeo, nato a Cagliari ma originario di Torino. Canta il suo inedito chiamato Punto: il pezzo è una ballad intensa e coinvolgente, oltre che ben scritta. Quattro, meritati sì per lui.

Chorizo, inedito “vendicativo” scritto contro l’ex, è la proposta di Ludovica. I giudici si divertono, ma la bocciano con tre no. Arriva Virginia, grande fan di Achille Lauro, che ha già conosciuto in passato. Intona What’s Up di 4 non blodes. Bocciata anche lei: non basta il sì di Gabbani.

Gli Abat Jour convincono i giudici

La prima puntata di X Factor 2025 procede con una carrellata di esibizioni abbastanza brutte, che ricevono quattro no. Si cambia tono con Vittoria, che porta sul palco Fake Plastic Trees dei Radiohead. I giudici hanno qualcosa da ridire sulla tecnica vocale, ma rimangono comunque affascinati dall’atmosfera creata dalla giovane, premiata con quattro sì.

Il talent dà spazio alla prima band dell’edizione. Si chiama Abat Jour ed omaggia Frank Sinatra con That’s Life. Pubblico in visibilio per loro: ricevono la standing ovation, oltre a quattro sì. Continua la carrellata di partecipanti: ora c’è la catanese Delia, laureata in pianoforte classico. Porta la cover di Sakura, brano di Rosalia, suonando anche il piano. Il miglior talento della serata per ora, premiata (giustamente) da una standing ovation anche dai giudici, che le danno quattro sì.

La diretta della prima puntata va avanti con Pietro Cardoni, 24enne di Pesaro con nome d’arte Mazzoli. Canta Ritornerai di Bruno Lauzi. Anche a lui quattro sì.

X Factor 2025 diretta prima puntata, Più o meno e l’inno dell’Alviano

Nella prima puntata di X Factor 2025 arriva Adriano, conosciuto con il nome d’arte Più o meno. Canta l’inno della squadra di calcio del suo paese, ovvero Alviano. Tanto divertente, ma il commento migliore è quello di Jake La Furia: “Per me non è no, ma mai più“. Ovviamente non passa.

Giovanni passa con quattro sì grazie all’inedito Che fantastica storia è la vita. Lorenzo, invece, accede alla fase successiva con tre sì cantando Completamente. Da Bassano del Grappa c’è Francesca: la sua esibizione con Alfonso di Levante vale quattro sì. Si prosegue molto veloci: c’è Martina con I Will Survive. I giudici la stroncano per aver modificato la melodia originaria e le danno tre no.

L’italo-dominicana Vicky rischia grosso proponendo, in spagnolo e napoletano, La cura per me di Giorgia. Le possibilità di fare disastri erano elevatissime, ma alla fine è riuscita a cavarsela. La sua performance divide la giuria: La Furia e Gabbani hanno apprezzato, ma a Lauro e Iezzi sono arrivate sensazioni da “karaoke ben fatto“. Alla fine, grazie al voto di Achille, la giovane passa.

Piergi commuove Paola Iezzi, i Plastic Haze si scatenano con i Muse

A X Factor 2025 presenzia Pierfrancesco Fagioli in arte Piergi, che propone una bellissima versione acustica di Chandelier. Tutti in piedi, con Iezzi e Gabbani che si commuovono. Quattro sì.

Lara prova, senza successo, ad ottenere l’accesso alla fase successiva con Fiamme negli occhi dei Coma_Cose. Si cambia tono con i Plastic Haze, che cantano Time is running out dei Muse. Esibizione eccezionale, Iezzi e Gabbani in piedi. Ovviamente ricevono quattro sì.

La prima puntata delle Audizioni termina con Simone, 35nenne romano che ha il nome d’arte Alter Anima. Gareggia con il suo inedito dal titolo Pippetta e a nanna. Passa con quattro sì.

X Factor 2025 diretta prima puntata, la recensione

Sono lontani i tempi in cui X Factor sembrava non avere più nulla da offrire. Il talent show di Sky ha confermato ed ulteriormente migliorato le ottime impressioni dello scorso anno, dimostrando di essere uno show perfettamente al passo con i tempi.

Grande merito è della conduttrice Giorgia, sempre piacevole nei suoi interventi, e soprattutto della giuria. L’arrivo di Francesco Gabbani, poi, ha portato nuova linfa al tavolo degli esperti, dimostrando simpatia, freschezza e competenza.

I giudici, nel complesso, hanno una buona alchimia e danno vita a momenti simpatici, non risultando mai eccessivamente invadenti. Merita una lode, infine, la regia ed il montaggio di Sky, oramai una garanzia di eccellenza.