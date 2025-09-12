Venerdì 12 settembre, su Real Time, è andata in onda la seconda puntata di Bake Off Italia 2025, che noi abbiamo seguito in diretta. Al timone dello show c’è Brenda Lodigiani. A giudicare le sfide, invece, ci sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro si unisce, per la prova tecnica, Iginio Massari.

Gli aspiranti pasticceri, nella diretta della seconda puntata di Bake Off Italia 2025, affrontano le tradizionali tre manche. La serata parte con la prova creativa. In seguito è la volta della prova tecnica, con il solito assaggio al buio. Infine, si giunge al termine con la prova a sorpresa. Al termine, i giudici selezionano il migliore della giornata, che riceve il grembiule blu. Il peggiore, invece, è eliminato.

Bake Off Italia 2025 diretta seconda puntata, inizia lo show

Inizia la seconda puntata di Bake Off Italia. L’appuntamento odierno è dedicato alle preparazioni di base, che ogni pasticcere deve conoscere. Per la prova creativa il protagonista è il pan di spagna, che è la base ed il condimento della temuta Torta Mimosa. Per farla, i partecipanti alla gara hanno 120 minuti.

Gli aspiranti pasticceri si cimentano ai fornelli, fra dediche e sketch comici. Finito il tempo, si svolgono gli assaggi. Grandi complimenti per le monoporzioni di Laura, mentre Francesca, che indossa il grembiule blu, non convince troppo. Malissimo, invece, il dolce di Marco, giudicato troppo aspro. La torta di Angelo, per Damiano è “fantastica”.

La prova tecnica con Iginio Massari

La seconda puntata di Bake Off Italia procede con la prova tecnica. Iginio Massari assegna ai partecipanti il Paris Brest, tradizionale dolce francese realizzato con pasta choux e ripieno con una crema. Si tratta di una sfida insidiosa, in quanto richiede un’ottima abilità nell’utilizzo della sac a poche. Il grembiule blu Francesca può sfruttare il suo vantaggio, ovvero richiedere, per cinque minuti, un consulto a Massari.

Enormi difficoltà per Linda, che sbaglia a preparare la crema. La sfidante è aiutata da Gerry, che dà la sua crema avanzata. Lodigiani e Massari, però, scoprono quel che è accaduto (che va contro il regolamento) e redarguiscono la partecipante. Lei poi scoppia in lacrime. Agli assaggi al buio, gli inconsapevoli giudici lodano la preparazione di Linda proprio per la crema. Lei, sentendosi in colpa, svela quel che è accaduto. I giudici la rimproverano, ma il caso si chiude senza alcuna conseguenza.

Questa la classifica della prova tecnica:

Gerry; Pelayo; Janos; Wanda; Francesca; Gianluca; Sonia; Linda; Marzia; Patrizio; Angelo; Laura; Nives; Patrizia; Marco; Nadia.

Bake Off Italia 2025 diretta seconda puntata, la prova a sorpresa

La seconda puntata di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa. In essa, gli aspiranti pasticceri devono realizzare con la frolla dei vagoni di un treno, contenenti all’interno un dolce.

Non tutti fanno un buon lavoro. Fabrizio, ad esempio, ha realizzato una pasta frolla un po’ troppo cotta e mal decorata. Nadia ha dedicato la preparazione al padre, farcendo il vagone con le madeleine, ultimo dolce mangiato dal padre. Gianluca, invece, ha fatto una delle migliori frolle della sfida. Grandi complimenti anche per Marzia.

Ci siamo, è tempo dei bilanci. I giudici assegnano il grembiule blu a Marzia. Il concorrente definitivamente eliminato, invece, è Marco. Giunge al termine la puntata.