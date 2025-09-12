La programmazione di questa sera in tv sabato 13 settembre 2025 offre varietà e cinema cult. Ci saranno anche fiction e spettacoli musicali. Su Rai 1 prosegue l’evento musicale TIM Music Awards 2025. Sarà in diretta dall’Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Rai 2 propone il giallo Un omicidio per due – Ultima notte di nozze. Rai 3, invece, trasmette il capolavoro di Elio Petri, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Canale 5 torna con il divertente show Ciao Darwin. Italia 1 punta sul fantasy con Shazam!. E infine, La7 ospita il talk satirico In altre parole.

Stasera in TV sabato 13 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – TIM Music Awards 2025. Serata evento con premi, esibizioni live e ospiti speciali.

Rai 2 – 21:20 – Un omicidio per due – Ultima notte di nozze. Giallo ambientato in una cittadina lacustre. Il principale sospettato dell’omicidio è lo sposo.

Rai 3 – 21:25 – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Un dirigente della polizia uccide la sua amante. Lo fa per dimostrare la sua totale impunità.

Rai 4 – 21:20 – The Order. Un ladro di artefatti sacri si ritrova coinvolto in una setta millenaria.

Rai 4 – 22:50 – The Replicant. Un killer clonato collabora con la polizia per catturare sé stesso.

Rai 5 – 21:15 – Premio Campiello 2025. Cerimonia letteraria con ospiti importanti e letture.

Rai 5 – 23:00 – Aznavour by Charles. Ritratto musicale del celebre e amato cantante francese.

Rai Premium – 21:20 – La Sposa. Fiction di grande successo con protagonista Serena Rossi.

Rai Premium – 23:15 – Resta con me. Episodio della serie crime ambientata a Napoli.

Rai Movie – 21:10 – Sempre amici. Un ex detenuto diventa il badante di un uomo tetraplegico.

Rai Movie – 23:20 – Il cammino per Santiago. Viaggio spirituale lungo il famoso Cammino di Compostela.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Ciao Darwin. Varietà condotto da Paolo Bonolis. Sfide tra categorie umane e comicità surreale.

Italia 1 – 21:17 – Shazam!. Billy Batson riceve poteri magici e si trasforma in un supereroe adulto.

Rete 4 – 21:34 – Codice d’onore. Due marines sono accusati di omicidio. Vengono difesi da un giovane avvocato della Marina.

La7 – 20:35 – In altre parole. Talk satirico con interviste e commenti sull’attualità.

TV8 – 21:30 – I Delitti del BarLume – La girata. Giallo comico ambientato nella splendida Toscana.

Nove – 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?!. Spettacolo comico tra monologhi e divertenti sketch.

I film di questa sera in TV sabato 13 settembre 2025

I film su Sky sabato 13 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Una notte al museo. Le statue del Museo di Storia Naturale prendono vita durante la notte.

Sky Cinema Uno – 23:10 – U.S. Palmese. Un giovane calciatore affronta una crisi personale dopo un grave incidente.

Sky Cinema Uno – 01:20 – Diabolik. Il ladro mascherato colpisce Clerville con i suoi colpi audaci.

Sky Cinema Action – 21:00 – Furiosa: A Mad Max Saga. Furiosa viene rapita da predoni e lotta per tornare a casa.

Sky Cinema Action – 23:30 – True Lies. Un agente segreto combatte terroristi. E nasconde la sua identità alla famiglia.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Potere assoluto. Un ladro assiste all’omicidio di una donna da parte del Presidente USA.

Sky Cinema Collection – 23:20 – J. Edgar. Biopic su Hoover, il fondatore dell’FBI.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Compromessi sposi. Due famiglie opposte si scontrano per il matrimonio dei loro figli.

Sky Cinema Comedy – 22:35 – Il tuo ex non muore mai. Una donna scopre che il suo ex era una spia. Viene coinvolta in un intrigo.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Zero Dark Thirty. La caccia a Bin Laden raccontata dalla CIA.

Sky Cinema Drama – 23:40 – Tre piani. Tre famiglie vivono nello stesso palazzo tra conflitti e segreti.

Sky Cinema Due – 21:15 – Berlinguer – La grande ambizione. Elio Germano interpreta Enrico Berlinguer in un biopic politico.

Sky Cinema Due – 23:20 – Cattiverie a domicilio. Una giornalista riceve lettere anonime che rivelano dei segreti.