Venerdì 12 settembre, su Real Time, è prevista la messa in onda della seconda puntata di Bake Off Italia 2025, che noi seguiremo in diretta. Al timone dello show c’è Brenda Lodigiani. A giudicare le sfide, invece, ci sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro si unisce, per la prova tecnica, Iginio Massari.

Gli aspiranti pasticceri, nella diretta della seconda puntata di Bake Off Italia 2025, affrontano le tradizionali tre manche. La serata parte con la prova creativa. In seguito è la volta della prova tecnica, con il solito assaggio al buio. Infine, si giunge al termine con la prova a sorpresa. Al termine, i giudici selezionano il migliore della giornata, che riceve il grembiule blu. Il peggiore, invece, è eliminato.