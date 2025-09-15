Katia Buchicchio è la Miss Italia 2025. La giovane ha ottenuto il prestigioso riconoscimento durante la finalissima, che si è svolta lunedì 15 settembre.

Katia Buchicchio Miss Italia 2025, chi è la vincitrice

Katia Buchicchio è la più giovane fra le tre arrivate nel terzetto di finaliste. Ha 18 anni ed ha ottenuto già il titolo di Miss Basilicata. È alta 1,75 ed è di Anzi, piccolo borgo di poco più di mille residenti posto in provincia di Potenza. Diplomata presso il liceo scientifico, ha deciso di proseguire la formazione ed oggi è una studentessa di odontoiatria. Ha un animo artistico, avendo la passione per il ricamo ed il cucito. Poco prima della premiazione, il programma ha trasmesso, per lei, una clip di saluti dal cugino.

Il resto del podio

Dietro a Katia Buchicchio, nuova Miss Italia 2025, sono arrivate sul podio Fanny Tardiolo ed Asia Campanelli.

La prima ha 24 anni e si è qualificata alla finalissima della manifestazione nel ruolo di Miss Umbria. Ha 24 anni ed è di Campello sul Clitunno. Alta 1.70, nella vita fa la studentessa, frequentando l’ultimo anno del Corso di Lettere Moderne. Nella vita di tutti i giorni, inoltre, lavora come barista. Ha la grande passione per il mondo dell’arte, in particolare per la pittura ed il disegno. Ha ricevuto, prima della proclamazione, un videomessaggio dal padre.

La seconda, invece, ha 19 anni ed è giunta alla rassegna in qualità di Miss Marche. Originaria di Monte Roberto, piccolo centro in provincia di Ancona, è alta 1,68 ed è diplomata al liceo linguistico. Ha l’obiettivo di continuare il suo percorso di studio e, intanto, coltivare la grande passione per lo sport. Infatti, è una allenatrice di ginnastica ritmica. Asia ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento dalla zia.

Katia Buchicchio Miss Italia 2025, la trasformazione in un talent

La finale di Miss Italia 2025, che ha incoronato come vincitrice Katia Buchicchio, è andata in onda, in diretta, su RTV San Marino, Rai Play e DAB Media. La conduttrice è stata Nunzia De Girolamo, stoica nella prima parte dello show, essendo riuscita a tenere benissimo la scena nonostante i tantissimi (troppi) problemi tecnici.

Oltre al grande ritorno nella tv generalista, la grande novità è stato il regolamento del format. Il concorso di bellezza, infatti, si è ufficialmente trasformato in un talent. Le quaranta finaliste sono state suddivise in gruppi da cinque e si sono esibite sul palco, portando varie performance, dal musical alla danza, dalla recitazione alla ginnastica ritmica. In seguito, hanno dato vita a prove di lip sync e di ballo. La giuria, composta da Francesca Pascale, Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra, ha decretato gli esiti delle varie sfide, nominando alla fine Katia Buchicchio come nuova Miss Italia.