Venerdì 19 settembre, su Real Time, si è svolta la terza puntata di Bake Off Italia 2025, che noi abbiamo seguito in diretta. Alla conduzione torna Brenda Lodigiani, chiamata a gestire le prove e le performance dei concorrenti. Essi affrontano tre prove: quella creativa, la tecnica e quella a sorpresa. A giudicarli ci sono Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A loro, in occasione della prova tecnica, si unisce Iginio Massari.

Al termine di tutte e tre le manche, i giudici assegnano il grembiule blu al miglior aspirante pasticcere della serata. Il peggiore, invece, è eliminato.

Bake Off Italia 2025 diretta terza puntata, la prova creativa

La terza puntata di Bake Off Italia parte con la conduttrice che è affiancata, fuori dal tendone, con dei bambini. Il tema della serata, infatti, sono proprio i dolci per i più piccoli. Nella prova creativa, i concorrenti devono realizzare il tradizionale salame di cioccolato. La preparazione mette in difficoltà soprattutto Pelayo, che non conosceva la ricetta.

I partecipanti realizzano varie versioni: Nives, ad esempio, realizza il dolce, accompagnandolo ad una crema al mascarpone. Si passa agli assaggi: grandi applausi per Pelayo, che ha presentato un salame al pistacchio e pasta kataifi, e per Gerry. Male, invece, Francesca, che ha esagerato con il peperoncino, e Marzia, Janos e Lauro, che sono andati fuori tema.

La sfida tecnica

La diretta della terza puntata di Bake Off prosegue con la prova tecnica. L’ospite speciale Iginio Massari, per l’occasione, ha deciso di sottoporre ai concorrenti la sfida del bombolone. Un lavoro complesso, che presenta varie difficoltà, come la lievitazione e la cottura. Gli aspiranti pasticceri hanno 140 minuti a disposizione per portare sulle tavole i loro bomboloni.

Janos, nella prova, aiuta Marzia. La donna, attuale grembiule blu, è in difficoltà perché ha sbagliato a realizzare la crema all’uovo, che per Massari “è un cesso“. Termina il tempo: i concorrenti hanno fatto un po’ di disastri.

Partono adesso gli assaggi al buio. Questa la classifica finale della prova:

Wanda; Gerry; Marzia; Gianluca; Patrizia; Sonia; Fabrizio; Janos; Angelo; Nadia; Nives; Linda; Pelayo; Laura; Francesca.

Bake Off Italia 2025 diretta terza puntata, la prova a sorpresa

La terza puntata di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa. In essa, i concorrenti devono realizzare mega cupcake. A turno, tramite un meccanismo casuale che coinvolge i piccoli cantanti di un coro, sono estratti i colori che devono essere presenti nelle decorazioni. A Nadia e Linda è capitato l’azzurro. Il rosso è assegnato a Nives e Francesca. Il verde è il colore capitato ad Angelo, Janos e Wanda. A Laura e Gerry è affidato il rosa. Il giallo è per Sonia e Marzia. Il bianco è la decorazione di Gianluca e Fabrizio. Infine, Patrizia e Pelayo possono usare tutti i colori.

Marzia usa il vantaggio ottenuto con il grembiule blu: ha per cinque minuti per chiedere tutto ciò che vuole a Tommaso Foglia. Partono gli assaggi: in molti hanno sbagliato le proporzioni torta-crema, con la farcitura che spesso è troppo poca rispetto al resto. Dopo le degustazioni, è tempo dei verdetti. Il grembiule blu è assegnato a Gianluca. Finisce qui la puntata.