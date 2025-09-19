Sabato 20 e domenica 21 settembre continua il mondiale di Formula 1 con il GP dell’Azerbaijan. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv, che ha come protagoniste Sky ed, in parte, la rete del digitale terrestre TV8.

Formula 1 GP Azerbaijan, si corre nel circuito cittadino di Baku

Il GP dell’Azerbaijan di Formula 1 si corre nel circuito di Baku. Si tratta di uno dei tracciati cittadini inseriti nel calendario della competizione.

Il circuito che si estende lungo le vie della Capitale è lungo poco più di 6 km e contiene un totale di venti curve. Il GP ha esordito nel 2017, anno dal quale si è svolto con cadenza annuale, fatta eccezione per quello del 2020, che non si è disputato a causa del Covid-19.

Lo scorso anno, la vittoria è andata ad Oscar Piastri con la McLaren. Nelle tre edizioni precedenti, invece, ha trionfato sempre la Red Bull, con Sergio Perez nel 2021 e 2023 e con Max Verstappen nel 2022.

Formula 1 GP Azerbaijan, la programmazione tv del sabato e domenica

Il sabato in compagnia del GP d’Azerbaijan di Formula 1 parte alle 10:30, quando si svolge la terza ed ultima prova libera. Essa è trasmessa, in diretta, solamente su Sky.

A seguire, dalle 14:00, si accendono i riflettori per le qualifiche, sessione che determina la griglia di partenza per il via alla gara. Essa è in onda, in diretta, su Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, la propone sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Formula 1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213). In differita, è possibile seguire l’appuntamento dalle 16:55 su TV8.

Infine, domenica 21 settembre, il fine settimane giunge al termine con la gara. Le luci verdi del via di tale appuntamento sono attese alle ore 14:00. La diretta è garantita solo su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. In chiaro, gli appassionati possono seguire la sessione in differita, su TV8, dalle 16:00.

I telecronisti e gli spazi di approfondimento

Coloro che commentano i vari appuntamenti di Formula 1, sia quelli trasmessi a pagamento che in chiaro, sono raccontati dalla coppia composta da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si uniscono, con degli interventi durante le varie dirette, gli inviati ed esperti Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli.

La squadra targata Sky dedita al racconto di quel che accade nel weekend di Formula 1 è arricchita da Mara Sangiorgio, presente ai box per realizzare interviste ai protagonisti. Gli spazi che precedono e seguono le sessioni sono condotti da Davide Camicioli.