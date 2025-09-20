Una vera e propria parata di stelle per l’omaggio a Pino Daniele. Sabato 20 settembre, Rai 1 trasmette la serata evento Pino è Il viaggio del musicante, al via dalle 21:30 e che si svolge in Piazza Plebiscito, a Napoli.

Pino è Il viaggio del musicante, conducono Carlo Conti e Fiorella Mannoia

Alla conduzione di Pino è Il viaggio del musicante c’è la coppia composta da Fiorella Mannoia, cantautrice ha collaborato svariate volte con Pino Daniele, e Carlo Conti, volto di punta della Rai, nonché presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Nell’anno in cui Daniele avrebbe festeggiato il 70esimo compleanno e a dieci 10 anni dalla sua morte, la TV di Stato realizza una grande festa in cui, fra racconti, aneddoti ed omaggi, è ripercorsa la vita e la carriera del cantautore napoletano.

Pino è Il viaggio del musicante è fruibile anche in radio, mediante Rai Radio 2, e in streaming su Rai Play.

Il contributo della Fondazione Pino Daniele Ets

Pino è Il viaggio del musicante non è solo un grande concerto, ma anche un evento solidale, con una forte vocazione sociale. Ciò grazie al ruolo della Fondazione Pino Daniele Ets, grazie alla quale continuano ad essere istituite borse di studio e iniziative per valorizzare i giovani talenti che dedicano la loro vita allo studio della musica come forma di alta espressione e comunicazione sociale, nonché attività didattiche a contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica. Inoltre, è sostenuto il Progetto PREME di OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, finalizzato al garantire cure personalizzate ai bambini oncologici.

L’apertura di Pino è Il viaggio del musicante è affidata a Bosnia, Rosita Brucoli, Rossana De Pace, Vittoria Sciacca e X Giove. Sono i giovani talenti finalisti dei Musicante Award – Premio Pino Daniele, contest che offre ai giovani artisti un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera. Solo uno fra loro sarà il vincitore e sarà eletto proprio durante la serata.

Pino è Il viaggio del musicante, gli ospiti

Molto nutrito il cast che partecipa allo show. Spazio, in primis, a Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama e Noemi. A loro si uniscono The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron ed Alex Britti.

La serata è arricchita dagli artisti locali, ovvero Geolier, Clementino, Rocco Hunt, Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Tullio De Piscopo. Prevista, infine, la partecipazione dell’attore e regista Alessandro Siani.