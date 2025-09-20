La programmazione di questa sera in tv domenica 21 settembre 2025 propone fiction e inchieste. Ci saranno anche varietà e film cult. Su Rai 1 debutta la fiction Balene – Amiche per sempre. Le protagoniste sono Veronica Pivetti e Carla Signoris. Rai 2, invece, propone lo show musicale BellaMa’ di sera. Rai 3 indaga sulla sanità italiana con PresaDiretta. Canale 5 trasmette il dramma La notte nel cuore. Italia 1 torna con il programma Le Iene. E infine, La7 propone la pellicola storica Monuments Men.

Stasera in TV domenica 21 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Balene – Amiche per sempre (Ep. 1) . Evelina e Milla sono amiche d’infanzia divise da vecchie tensioni. Si ritrovano al funerale di Adriana.

. Evelina e Milla sono amiche d’infanzia divise da vecchie tensioni. Si ritrovano al funerale di Adriana. Rai 1 – 22:30 – Balene – Amiche per sempre (Ep. 2) . La sparizione del computer di Adriana fa emergere l’ombra dell’omicidio.

. La sparizione del computer di Adriana fa emergere l’ombra dell’omicidio. Rai 2 – 21:00 – BellaMa’ di sera . Varietà musicale condotto da Pierluigi Diaco. Brani iconici e ospiti generazionali.

. Varietà musicale condotto da Pierluigi Diaco. Brani iconici e ospiti generazionali. Rai 2 – 22:45 – La nuova DS . Rubrica sportiva dedicata al mondo del calcio.

. Rubrica sportiva dedicata al mondo del calcio. Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta – La sanità del futuro . Riccardo Iacona esplora le criticità e le prospettive del sistema sanitario italiano.

. Riccardo Iacona esplora le criticità e le prospettive del sistema sanitario italiano. Rai 3 – 23:10 – Un giorno in pretura – Gli invisibili . Processo sul decesso del lavoratore indiano Satman Singh.

. Processo sul decesso del lavoratore indiano Satman Singh. Rai 4 – 21:20 – Elizabeth Harvest . Thriller fantascientifico. Una donna scopre i segreti del marito scienziato.

. Thriller fantascientifico. Una donna scopre i segreti del marito scienziato. Rai 4 – 23:10 – Founders Day . Thriller politico ambientato durante le elezioni locali.

. Thriller politico ambientato durante le elezioni locali. Rai 5 – 21:25 – Gabriella . Documentario sulla fotografa Gabriella Mercadini.

. Documentario sulla fotografa Gabriella Mercadini. Rai 5 – 23:00 – Ziggy Stardust and the Spiders from Mars . Concerto cult di David Bowie del 1973.

. Concerto cult di David Bowie del 1973. Rai Premium – 21:20 – Un’estate in Bretagna . Fiction romantica ambientata sulla costa francese.

. Fiction romantica ambientata sulla costa francese. Rai Premium – 23:00 – Il paradiso delle signore – Daily 8 . Una puntata della celebre soap italiana.

. Una puntata della celebre soap italiana. Rai Movie – 21:10 – Piedone l’Africano . Bud Spencer in una commedia poliziesca ambientata in Sudafrica.

. Bud Spencer in una commedia poliziesca ambientata in Sudafrica. Rai Movie – 23:05 – Regole d’onore. Thriller militare con Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – La notte nel cuore . Una donna affronta il trauma di un’aggressione e cerca giustizia.

. Una donna affronta il trauma di un’aggressione e cerca giustizia. Italia 1 – 21:20 – Le Iene . Inchieste, servizi e interviste irriverenti.

. Inchieste, servizi e interviste irriverenti. Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro . Talk show condotto da Mario Giordano.

. Talk show condotto da Mario Giordano. La7 – 21:15 – Monuments Men . Un gruppo di storici dell’arte cerca di salvare opere rubate dai nazisti.

. Un gruppo di storici dell’arte cerca di salvare opere rubate dai nazisti. La7 – 23:45 – Predoni d’Europa – Il saccheggio nazista dell’arte . Un documentario che approfondisce il tema.

. Un documentario che approfondisce il tema. TV8 – 21:30 – I Delitti del BarLume 11 . Episodio della serie giallo-comica ambientata in Toscana.

. Episodio della serie giallo-comica ambientata in Toscana. TV8 – 23:20 – The Karate Kid – La leggenda continua . Arti marziali e crescita personale.

. Arti marziali e crescita personale. Nove – 21:30 – Enrico Brignano Show . Spettacolo comico teatrale.

. Spettacolo comico teatrale. Nove – 23:40 – Giorgio Panariello – La favola mia. Un’altra serata all’insegna della comicità.

I film di questa sera in TV domenica 21 settembre 2025

Elizabeth Harvest (Rai 4): Thriller fantascientifico su segreti e manipolazione.

Founders Day (Rai 4): Thriller politico ambientato durante le elezioni.

Gabriella (Rai 5): Documentario sulla fotografa Mercadini.

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (Rai 5): Concerto cult di David Bowie.

Un’estate in Bretagna (Rai Premium): Fiction romantica francese.

Piedone l’Africano (Rai Movie): Bud Spencer in Sudafrica.

Regole d’onore (Rai Movie): Thriller militare con Samuel L. Jackson.

La notte nel cuore (Canale 5): Dramma su trauma e giustizia.

Monuments Men (La7): Produzione storica su opere d’arte rubate.

The Karate Kid – La leggenda continua (TV8): Arti marziali e crescita personale.

Neverland – Un sogno per la vita (La7d): Biopic su J.M. Barrie.

C’est la vie – Prendila come viene (La7d): Commedia francese su un matrimonio caotico.

The Departed (Iris): Thriller con DiCaprio e Damon.

I film su Sky domenica 21 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Il sesso degli angeli. Un parroco fiorentino eredita un immobile e lo trasforma in un locale notturno.

Sky Cinema Uno – 22:50 – Star Trek Beyond. L’equipaggio dell’Enterprise affronta una minaccia aliena in una zona inesplorata.

Sky Cinema Uno – 00:55 – Elephant White. Un killer professionista arriva a Bangkok per eliminare una gang criminale.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Million Dollar Baby. Una giovane pugile si allena per diventare campionessa.

Sky Cinema Collection – 23:30 – Di nuovo in gioco. Un talent scout affronta l’ultima sfida della sua carriera.

Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic Park. Un parco di dinosauri diventa teatro di caos e sopravvivenza.

Sky Cinema Action – 23:10 – Senza tregua. Un ex marine affronta una gang criminale per salvare una ragazza.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Commedia balneare tra amori e nostalgia.

Sky Cinema Comedy – 22:45 – Ti presento i miei. Un uomo affronta la famiglia della fidanzata in un weekend surreale.

