Boss in Incognito Francesca Lonigro Rai 2
Intrattenimento

Boss in Incognito: Francesca Lonigro è la boss protagonista della seconda puntata su Rai 2

Sveva Loriano
22 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Lunedì 22 settembre alle 21.20 su Rai 2 torna Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini e la protagonista del secondo appuntamento è Francesca Lonigro. Lei è la direttrice commerciale di Lonigro Fruit. È un’azienda pugliese leader nella produzione e commercializzazione di uva da tavola.

Francesca Lonigro, la direttrice commerciale di Lonigro Fruit, protagonista della puntata di Boss in Incognito.

Lonigro Fruit: eccellenza pugliese dell’uva da tavola

Lonigro Fruit ha sede a Noicattaro, in provincia di Bari. L’azienda, inoltre, coltiva ben 11 ettari di terreno. Ogni anno, peraltro, confeziona circa 3 milioni di chili di uva da tavola. Questa, infatti, viene venduta in tutta Italia. E anche esportata con successo in Europa. Durante la puntata, quindi, Francesca Lonigro vivrà un’esperienza unica. Lavorerà, infatti, sotto copertura per conoscere da vicino i suoi dipendenti.

Incontrerà, in particolare, quattro figure chiave dell’azienda:

  • Maria, che la porterà nei campi per la raccolta dell’uva.
  • Monika, che le insegnerà il confezionamento sulla linea produttiva.
  • Elisabetta, con cui allestirà un evento speciale in vigna.
  • Sara, con cui preparerà un nuovo e goloso prodotto. Si tratta, infatti, di chicchi d’uva ricoperti di cioccolato.

Un'immagine dei vigneti dell'azienda Lonigro Fruit, in Puglia, location della puntata.

Boss in Incognito Francesca Lonigro: Elenoire Casalegno tra i filari

In incognito, peraltro, ci sarà anche Elenoire Casalegno. Lei, infatti, affiancherà Nello nell’arte dell’acinellatura. Si tratta, in particolare, di una tecnica manuale. Serve, infatti, a migliorare la qualità dei grappoli d’uva. La sua partecipazione, quindi, aggiunge un elemento di novità al format. Questo, infatti, in questa edizione alterna volti noti ai boss aziendali. La calura pugliese e il duro lavoro nei campi, di conseguenza, metteranno alla prova anche lei. Offriranno, peraltro, momenti di grande autenticità e coinvolgimento emotivo.

Boss in Incognito Francesca Lonigro: un ponte tra imprenditori e dipendenti

Il cuore di Boss in Incognito Francesca Lonigro, quindi, è l’incontro tra due mondi. Mondi, questi, spesso molto distanti tra loro. Quello dei dirigenti e quello dei lavoratori. Il programma, di conseguenza, favorisce diversi aspetti importanti. Permette, infatti, una maggiore consapevolezza delle dinamiche aziendali. E crea, inoltre, una forte empatia tra ruoli diversi. Offre, peraltro, anche un’opportunità di miglioramento interno. Con la conduzione di Elettra Lamborghini, infine, il format si rinnova. E continua, quindi, a raccontare storie autentiche. Storie, queste, ricche di emozioni e di grandi sorprese. Un modo, peraltro, per scoprire il lato umano dietro le grandi aziende italiane.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.