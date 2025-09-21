Uomini e Donne 2025-2026 inizia con un altro successo targato Maria De Filippi. Stiamo parlando di Temptation Island, protagonista, nei primi appuntamenti, del celebre dating show.

Uomini e Donne 2025-2026, la conduttrice e la programmazione tv

Uomini e Donne 2025-2026 festeggia l’importante traguardo della 30esima edizione. Il format ha debuttato nel 1996. Inizialmente era articolato in un talk show, poi si è trasformato nel dating che, da anni, tiene compagnia agli italiani nel pomeriggio di Canale 5. Ottimi gli ascolti della passata stagione, con il programma che ha spesso e volentieri toccato il 25% di share, dimostrandosi anche molto forte nelle fruizioni digitali, misurate con la Total Audience.

Al timone di Uomini e Donne è confermatissima Maria De Filippi. La trasmissione è proposta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45 alle 16:00 circa. Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

I protagonisti di Temptation Island

La nuova edizione di Uomini e Donne, come detto in precedenza, inizia parlando di uno dei programmi che ha ottenuto il maggior successo, negli ascolti, delle scorse settimane. Stiamo parlando di Temptation Island, proposto con dati Auditel da record a luglio e che, il 15 e 22 settembre, è tornato con degli speciali in prime time intitolati Temptation Island E poi E poi. Maria De Filippi, a Uomini e Donne, accoglie alcune delle fidanzate e dei fidanzati, che hanno la possibilità di confrontarsi fra loro e sentire i commenti della conduttrice e degli opinionisti.

Per quel che concerne il Trono classico, invece, nella trasmissione ci sono, almeno nella prima fase, due tronisti. Il primo si chiama Flavio Ubirti, è un ex calciatore ed è divenuto molto noto a luglio, in quanto ha partecipato come tentatore a Temptation Island. A loro si aggiungono Cristiana D’Anania, speaker radiofonica originaria di Palermo. Negli Over torna, anche in questa edizione, Gemma Galgani, nel cast da svariati anni.

Uomini e Donne 2025-2026, il cast fisso

Non cambia, a Uomini e Donne 2025-2026, il cast fisso di opinionisti. Per il 23esimo anno consecutivo torna Gianni Sperti, ex ballerino professionista. Al suo fianco c’è Tina Cipollari, che invece partecipa per la ventunesima volta. Il suo debutto è avvenuto nel 2001, quando ha partecipato al dating nel ruolo di corteggiatrice. Il terzetto di opinionisti termina con Tinì Cansino, che invece è al quattordicesimo anno nel cast del programma. A loro spetta il compito di commentare, senza filtri, tutto quello che accade in studio.