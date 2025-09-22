Torna, lunedì 22 settembre, il programma Little Big Italy. La trasmissione è visibile dalle ore 21:15 circa, su NOVE. Al timone c’è Francesco Panella.

Little Big Italy 22 settembre, le telecamere a Rio De Janeiro

Il conduttore Francesco Panella, nel corso di Little Big Italy del 22 settembre, si reca in Brasile. In particolare, il padrone di casa torna, come già fatto in passato, a Rio De Janeiro, fra le città più iconiche e conosciute del mondo.

Una volta qui, come di consueto, lo chef va alla ricerca del miglior ristorante italiano vista mare. Al suo fianco vi sono tre italiani, che hanno deciso di cambiare vita, lasciare il nostro paese e trasferirsi in Brasile. La prima protagonista è Marta ed è una vera e propria artista, essendo un’artigiana, cantante e ballerina.

Originaria di Roma ma affascinata dalla samba e dalla capoeira, la concorrente afferma: “Amo mangiare ed ancora oggi sogno la trippa di mia nonna. Cucinare, per me, è una forma d’amore. Vivo a Rio dal 2018 ed il primo incontro con il Brasile è avvenuto mediante la capoeira. Questa città è per me il posto ideale“. Quando ha nostalgia della cucina italiana si reca da Amor, che è il primo locale in gara.

Chi sono gli altri due protagonisti

Nel corso di Little Big Italy di lunedì 22 settembre partecipa Andrea. Ex bagnino, attualmente vive a Rio e lavora nel settore del turismo, in quanto la sua missione è quella di far conoscere a tutti la realtà delle favelas. Il ragazzo ammette: “Sono una guida turistica e faccio qualsiasi tipologia di tour. Il mio lavoro mi dà continue soddisfazioni, faccio conoscere le realtà del territorio. Dell’Italia mi mancano in primis i miei genitori, la mia città Genova e la focaccia!”. La sua proposta è Gino, ristorante di cucina partenopea.

Infine, la terza concorrente di Little Big Italy del 22 settembre è Silvia. Lei dichiara: “Sono a Rio da oltre venti anni, ma il mio accento romagnolo non se ne va sicuramente! Ho portato la piadina in Brasile, faccio delle cene sensoriali: i commensali non vedono ciò che mangiano e ciò aumenta il gusto“. La curatrice di eventi sensoriali cerca la vittoria con il ristorante Il Piccolo.

Little Big Italy 22 settembre, il regolamento

Silvia, Andrea e Marta, a Little Big Italy, affrontano in primis il test di italianità. Il conduttore rivolge loro alcune domande di cultura generale sul nostro paese: il concorrente che ottiene il risultato migliore riceve un punteggio bonus. In seguito, i tre partecipanti più Panella si recano nei locali in gara, per gustare tre portate: la scelta del concorrente che ha selezionato il locale in questione, la proposta del ristoratore e la voglia fuori menù del conduttore.

Al termine dei pasti, gli sfidanti danno il loro voto. Il concorrente che alla fine della puntata ha il punteggio finale più alto è il vincitore.