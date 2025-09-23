Martedì 23 settembre, Canale 5 manda in onda la seconda puntata di Buongiorno Mamma 3. La fiction prende il via, su Canale 5, dalle ore 21:25 circa.

Buongiorno Mamma 3 seconda puntata, regista e dove è girata

Girata ed ambientata nella capitale Roma, la società che ha lavorato alla realizzazione della serie è la Lux Vide, che l’ha prodotta per conto della RTI.

Coloro che hanno curato la regia sono Laura Chiossone ed Edoardo Re. La sceneggiatura, invece, è firmata da Elena Bucaccio, che ha collaborato con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La terza stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Essi sono trasmessi in quattro puntate, visibili per altrettante settimane. Il debutto si è svolto il 17 settembre. I tre appuntamenti restanti, invece, sono in onda, su Canale 5, nel prime time del martedì.

Buongiorno Mamma 3 seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di Buongiorno Mamma 3, la famiglia Borghi è alle prese con il difficile tentativo di sanare le ferite del passato, mentre nuove minacce si affacciano all’orizzonte.

Il protagonista Guido continua ad essere fortemente determinato a portare avanti l’indagine per cercare la verità sul destino di Anna. Il personaggio principale, in particolare, decide di approfondire nuove piste investigative.

Nel frattempo, la famiglia deve affrontare ancora le difficoltà dovute all’assenza di Anna. La sua scomparsa, infatti, ha generato dubbi ed interrogativi, che al momento sono rimasti ancora senza risposta.

Spoiler finale

Durante la seconda puntata della fiction, nuove sfide attendono Sole. Il personaggio interpretato da Ginevra Francesconi deve affrontare il primo giorno da supplente all’interno della scuola dove insegnava il padre. La giovane, tuttavia, è destinata ad avere dei problemi. All’interno dell’istituto scolastico si trova immediatamente costretta a fare i conti con i dissapori che si creano con Alessandro, collega docente di musica. Infine, Francesca, che ha il volto di Elena Funari, affronta la gravidanza e, soprattutto, il segreto che la tormenta e che non riesce a confessare.

Buongiorno Mamma 3 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Buongiorno Mamma, la cui terza stagione procede, su Canale 5, nella giornata di martedì 23 settembre.