Wayward Ribelli è una serie tv thriller psicologico canadese. È disponibile su Netflix. Esce il 25 settembre 2025. Ambientata nella cittadina fittizia di Tall Pines, questa serie esplora i lati oscuri del controllo. Parla di controllo istituzionale, manipolazione e trauma adolescenziale. Creata da Mae Martin, è già stata paragonata a Twin Peaks. Questo per la sua atmosfera inquietante e claustrofobica.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Wayward Ribelli

La regia è affidata ad April Mullen. La produzione è di Objective Fiction e Sphere Media. Collaborano con Netflix Canada. La narrazione è ambientata in Canada. Ha un team creativo guidato da Mae Martin. Lei è anche protagonista e co-showrunner insieme a Ryan Scott.

I protagonisti principali sono:

Mae Martin : Alex Dempsey

: Alex Dempsey Toni Collette : Evelyn Wade

: Evelyn Wade Sarah Gadon : Laura Redman

: Laura Redman Sydney Topliff : Abbie

: Abbie Alyvia Alyn Lind: Leila

Dove è stata girata?

Questa fiction è stata girata in Canada. Le riprese si sono svolte principalmente a Toronto. Hanno girato tra luglio e ottobre 2024. Le ambientazioni ricreano la cittadina di Tall Pines. Ci sono foreste, edifici scolastici e centri di riabilitazione. Questi accentuano la tensione narrativa.

Trama della serie tv Wayward Ribelli

Analizzando la trama, la storia si concentra su Alex Dempsey. Lei, infatti, è un poliziotto di Detroit. Si trasferisce, peraltro, con la moglie incinta Laura. Vanno nella tranquilla Tall Pines, in Virginia. Qui, però, incontra Evelyn Wade. Lei è la direttrice di un’accademia per “ragazzi problematici”. Dietro la facciata educativa, tuttavia, nasconde qualcosa. Nasconde, infatti, pratiche coercitive e un sistema di controllo psicologico. Quando, quindi, due adolescenti, Abbie e Leila, tentano di fuggire, tutto cambia. Alex, di conseguenza, inizia a indagare. Scopre, peraltro, una rete di segreti. Segreti, questi, che coinvolgono l’intera comunità.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Alex scopre che Laura ha un passato. Un passato, infatti, legato all’accademia. E che Evelyn Wade, inoltre, ha manipolato più generazioni di adolescenti. Nel frattempo, Abbie e Leila riescono a fuggire. Ma non senza, purtroppo, gravi conseguenze. A questo punto, la cittadina si ribella. Ma il sistema di controllo, tuttavia, sembra più radicato di quanto si pensasse. In definitiva, il racconto si chiude con Alex che guarda le foreste. Le foreste di Tall Pines, infatti. È consapevole, quindi, che la verità è solo l’inizio.

Cast completo della serie tv Wayward Ribelli

Il cast riunisce attori canadesi e internazionali. Recitano con interpretazioni intense e sfumate.