Mercoledì 24 settembre si è svolta la seconda puntata di Io Canto Family 2025. Lo show, proposto su Canale 5, è stato condotto da Michelle Hunziker.

Io Canto Family 24 settembre, le prime coppie che hanno superato le sfide

Nella puntata di Io Canto Family del 24 settembre, sul palco si sono esibite otto coppie, composte da persone appartenenti al medesimo nucleo famigliare. Esse si sfidano in dei faccia a faccia, al termine dei quali la vincente accede alla finale e le altre sono eliminate definitivamente.

Nel primo confronto, Samuele con la mamma Maria Cristina hanno commosso tutto lo studio con Piccola Stella, riuscendo a superare Luna Bruno e la mamma Arianna, che dunque sono estromesse dal format. La lunga serata in compagnia dello show è proseguita con la seconda sfida diretta, che ha avuto come protagonisti Alice con il papà Gianvito e Nicole con la mamma Arianna. La vittoria è andata all’accoppiata padre e figlia, che hanno presentato una loro versione di Un mondo a colori.

Io Canto Family 24 settembre, chi ha ottenuto la qualificazione alla finale

A seguire, durante la puntata del 24 settembre di Io Canto Family, si è svolta la terza partita. Ad animare essa ci sono state Pierluigi con la mamma Daniela e Martina con la mamma Manuela. Il loro confronto è stato di altissimo livello ed, alla fine, hanno avuto la meglio Martina con Manuela, che hanno deliziato gli spettatori con L’unica di Giorgia.

Infine, durante l’appuntamento si sono affrontati Samuele con la mamma Olivia e Matteo con il papà Marco. A trionfare sono stati padre e figlio, che hanno convinto con la cover di La Notte di Arisa.

Fra le quattro coppie che hanno ottenuto la qualificazione, quella che ha ottenuto il punteggio maggiore è composta da Martina e la mamma Manuela, che dunque hanno vinto la puntata ed hanno ottenuto la matematica qualificazione alla finale. Al secondo posto ci sono Alice con Gianvito, seguiti in terza posizione da Matteo e Mario. Infine, fuori dal podio Samuele con Maria Cristina.

Decisivi i voti di Noemi e Patty Pravo

La puntata di Io Canto Family del 24 settembre è stata arricchita con le esibizioni dei coach, ovvero Sal Da Vinci, Serena Brancale, Giusy Ferreri ed Ermal Meta, che hanno eseguito vari duetti con alcune delle coppie protagoniste. A decretare i risultati di tutti i faccia a faccia, invece, sono state presenti le nuove giudici dello show, ovvero Noemi e Patty Pravo.