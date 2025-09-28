Come ogni domenica, il 28 settembre sono in onda numerosi programmi tv di interviste e di seguito vi sveliamo tutti gli ospiti. Nel pomeriggio di Rai 1, a Domenica In, c’è anche il comico Enrico Brignano.

Domenica 28 settembre ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Al timone di Domenica In, nella puntata del 28 settembre al via alle 14:00 su Rai 1, torna Mara Venier. Al suo fianco sono confermati Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

Venier, durante la diretta, effettua una lunga intervista al comico Enrico Brignano. Quest’ultimo, nel faccia a faccia, parla di I 7 Re di Roma, suo ultimo spettacolo teatrale.

A seguire, è inserito in scaletta un talk dedicato interamente alla prima puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Rai 1 nel prime time di sabato 27 settembre. Per parlare di quel che è avvenuto vi sono alcuni dei protagonisti del format, tra cui Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Il gioco con Teo Mammucari e la partecipazione di Maria Chiara Giannetta

Durante Domenica In del 28 settembre è confermato l’appuntamento con il gioco del tabellone, curato da Teo Mammucari. Al suo fianco, in occasione della puntata odierna, è attesa la partecipazione speciale dell’attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca, la cui terza stagione parte, in prima serata sull’ammiraglia, il 29 settembre.

Enzo Miccio cura uno spazio dedicato all’attrice Claudia Cardinale. Infine, Venier con Tommaso Cerno guidano un talk dedicato agli ultimi sviluppi sul caso di Garlasco. I protagonisti sono, in studio, il giudice Stefano Vitelli, gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio, Antonio De Rensis e Massimo Lovati, e la giornalista Rita Cavallaro. In collegamento da Rimini, invece, c’è la criminologa Roberta Bruzzone.

Infine, Mara Venier accoglie i coniugi Mendico per raccontare la storia del figlio Paolo, vittima di bullismo che a soli 14 anni ha deciso di togliersi la vita.

Domenica 28 settembre ospiti tv, chi c’è da Francesca Fialdini

A seguire, dalle 17:20 su Rai 1, torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Anche in tale format si parla di Ballando con le stelle, con un talk animato da Guillermo Mariotto, La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Fialdini intervista l’attrice Cristiana Capotondi, protagonista della fiction La Ricetta della Felicità. Previsto un faccia a faccia con Vincenzo Schettini, professore di fisica ed autore del suo terzo libro dal titolo La vita che ci piace. Infine, c’è nonno Mario, che a 92 anni è diventato una star dei social grazie a sua nipote Elisa.