Prosegue lunedì 29 settembre la nuova edizione di Little Big Italy. Il conduttore è Francesco Panella e la puntata prende il via su NOVE, dalle ore 21:20 circa.

Little Big Italy 29 settembre, le telecamere a Palma di Maiorca

Dopo aver visitato Rio De Janeiro sette giorni fa, Little Big Italy raggiunge, quest’oggi, Palma di Maiorca, in Spagna. Una volta qui, il padrone di casa si avventura in un viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti di cucina italiana.

Nella località, lo chef incontra tre italiani espatriati. Ognuno di essi ha una propria proposta del cuore, ovvero il locale di Palma Di Maiorca che, secondo loro, è quello che più si avvicina alla tradizione culinaria italiana.

La competizione avviene con un test di italianità. I protagonisti devono rispondere, cioè, a quesiti di cultura generale ed il migliore riceverà un bonus di punti. A seguire, si svolgono i pasti, composti da tre portate: quella del concorrente che ha scelto il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella.

Al termine di ciascun pasto, gli sfidanti danno dei voti e quello che alla fine ha ricevuto il punteggio totale più alto è il vincitore.

Fra i concorrenti ci sono Laura e Francesco

La prima concorrente di Little Big Italy è Laura. Animatrice, per lavoro ha girato varie parti del mondo, ma il luogo nel quale si è sentita meglio è Palma di Maiorca. Proprio qui ha iniziato una nuova vita, dopo aver trovato l’amore e costruito una famiglia. Tiene molto alle tradizioni: “Ho due figli e a loro voglio far provare i sapori della cucina tradizionale napoletana, mediante le ricette insegnate da mia mamma, che oramai non c’è più“. Il ristorante scelto da Laura è Opera Maritim.

Dalla Toscana arriva Francesco, secondo partecipante dello show. Lavora come speaker radiofonico ed è molto legato ai piatti tipici della cucina fiorentina. L’uomo ammette: “Sono venuto a Palma per lavoro, essendomi candidato a lavorare per una nuova emittente radiofonica in lingua italiana“. La sua proposta è La Bufala.

Little Big Italy 29 settembre, l’ultima concorrente è Silvia

Infine, a Little Big Italy del 29 settembre c’è Silvia. Bolognese, fa la stilista ed ha le idee chiare in quanto gusti culinari: “Sono golosa e quando sono arrivata qui ho trovato solo churros, quindi mi sono messa io a fare dolci“. A lungo ha lavorato a Milano, dove ha conosciuto varie top model di fama internazionale. Ha un palato molto allenato perché suo marito è uno chef. Il ristorante italiano preferito a Palma di Maiorca è Bastian Contrari.