Lunedì 29 settembre, su Canale 5 , è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025, che noi abbiamo seguito in diretta. L’appuntamento è molto atteso, in quanto rappresenta il ritorno alla conduzione di un reality di Simona Ventura.

Al suo fianco ci sono tre commentatori/opinionisti. Essi sono ex concorrenti, nonché conoscitori del GF. Stiamo parlando di Cristina Plevani, Floriana Secondi ed Ascanio Pacelli.

Grande Fratello 2025 diretta prima puntata, inizia lo show

Inizia, alle 21:50, la diretta della prima puntata del Grande Fratello 2025. La storica sigla accompagna il primo, anch’esso storico, ingresso di Simona Ventura nello studio del programma. La conduttrice: “Non pensavo di potermi emozionare così tanto alla mia età! Dal 2000 ad oggi, il programma ha fatto molta strada e siamo qui, a festeggiare il suo Giubileo“.

Ringraziamento del caso ad Alfonso Signorini, poi ci si collega dalla passerella, dove la musica del dj ed ex concorrente Tommy Vee accompagnerà l’ingresso dei vari concorrenti. Ma è subito il momento della prima partecipante: è Anita Mazzotta, 26enne pugliese ma residente a Milano. Nella vita mette i piercing, si definisce “determinata”. Non ha rapporti col padre da quando ha 11 anni, ha vissuto lunghi momenti di povertà ed è single.

Grazie ad Anita è possibile vedere, per la prima volta, l’interno della Casa, grande in totale 1000 metri quadri. Nonostante qualche lieve modifica, come un ampliamento del giardino, la struttura rimane la medesima di sempre. La presentatrice accoglie, nel frattempo, i tre opinionisti/commentatori.

La seconda concorrente è la pugliese Donatella Mercoledisanto, 46enne figlia di un pentito di mafia. Sposata con Andrea, si definisce “spumeggiante“. La concorrente, però, è stata vittima di uno scherzo: la comunicazione della sua partecipazione al format è arrivata con pochissimo preavviso, cogliendola di sorpresa. Prima di varcare la Porta Rossa, la neo-concorrente fa una dichiarazione di intenti: “Farò pulire tutti, vedo tanti che fanno tutorial ma non ho visto nessuno farne con la pezza gialla fra le mani“.

Il siriano Omer è il terzo concorrente

Continua la diretta della prima puntata del Grande Fratello 2025. Il terzo protagonista della serata è Omer Elomari, 26enne siriano che fa il consulente aziendale in Valtellina. Ha la passione per le arti marziali. Viveva in Siria fino a quando aveva 11 anni, poi con la guerra un bombardamento ha distrutto completamente la sua vita. Ha trovato una seconda possibilità grazie all’Italia.

Al GF arriva un nuovo protagonista, ovvero Simone. Ha 22 anni e da piccolo ha lavorato come attore, interpretando il figlio di Paola Cortellesi in Come un gatto in tangenziale, ed oggi fa il postino. Affronterà l’avventura nel reality insieme alla mamma Francesca, ma lei non lo sa e lo scopre solamente in diretta. Francesca ha 43 anni, fa la tappezziera ed ha vissuto un grande trauma quando ha scoperto che l’oramai ex marito la tradiva. Sorpresa riuscita, anche se una regia un po’ distratta stava per non riprendere il momento esatto della sorpresa.

Il Grande Fratello 2025 è arricchito da Benedetta Stocchi. Ha 20 anni, fa la salumiera ed è originaria di Nemi, piccolo paese vicino Roma, dove Ventura è andata “in missione” nelle scorse settimane. A ruota arrivano Matteo Azzali e Giulio Carotenuto. Il primo è un ex pugile di 47 anni, che ha dovuto accantonare la carriera agonistica dopo un brutto infortunio. Ora, invece, fa l’allenatore e lavora con minori che hanno problemi con la giustizia. Il secondo, invece, è un giovane odontoiatra, che ha fatto numerose missioni umanitarie in varie zone dell’Africa. Entra nello show con la speranza di trovare l’amore.

Grande Fratello 2025 diretta prima puntata, l’ingresso di Giulia, la più giovane dell’edizione

La diretta della prima puntata del Grande Fratello prosegue con Giulia. Ha 19 anni ed è della provincia di Torino, dove fa la modella e studia. Si tratta della concorrente più giovane dell’edizione: è stata Miss Reginetta d’Italia e durante tale kermesse ha conosciuto Simone, anch’esso partecipante al reality.

Un focus è proposto su Domenico. Nato a Scampia, ha 31 anni e fa l’operaio ponteggiatore. Lavora da quando ha 15 anni, è papà della piccola Paola ed è fidanzato da dieci anni. Scopre di essere uno dei concorrenti ufficiali solamente in diretta, grazie ad una sorpresa della figlia.

Con l’evitabile kiss cam sono presentati altri due partecipanti, cioè il vigile urbano pugliese Francesco Rana e la 25enne Grazia, che sostiene di riuscire ad essere, per i nemici, “serpe nera“. Mentre la ragazza è subito entrata dentro il programma, lo stesso non vale per il ragazzo. Le donne, isolate in soggiorno, hanno la possibilità di conoscere Matteo, studente di scienze politiche “determinato, testardo e competitivo“, con un alter ego di nome Jonas. Entra con uno scherzo: gli viene fatto credere di essere l’unico uomo concorrente.

Si torna, però, al povero Francesco, che prima di entrare nella Casa deve affrontare una prova: rintracciare un telefono nel giardino del loft. Alla fine, c’è una sorpresa per il concorrente: grazie al cellulare, infatti, ha la possibilità di parlare con la nonna Nina, che comunica il suo ingresso ufficiale nel cast.

Il primo televoto

Continua la prima puntata del Grande Fratello 2025. La conduttrice annuncia l’apertura di un televoto e i tre più votati, nella prossima puntata, saranno i preferiti ed otterranno l’immunità. L’unico a non essere coinvolto in tale televoto è Giulio, che si è offerto volontario ed ha rinunciato a tale possibilità per donare a tutti (compreso sé stesso) l’acqua calda. La più giovane Giulia e le senatrici Donatella e Francesca hanno il compito di stabilire le coppie di concorrenti che dormiranno insieme. La conduttrice apre il televoto. La puntata termina qui.

Grande Fratello 2025 diretta prima puntata, la recensione

L’obiettivo annunciato da tempo era quello di tornare alle origini e, dalla prima puntata, la missione sembra essere riuscita.

Il cast è interessante, è composto da persone pressoché sconosciute (tranne qualche eccezione) ed è ricco di storie che potrebbero essere utili a riempire quantomeno i primi appuntamenti, solitamente privi di dinamiche. Ovviamente, è impossibile stabilire il successo o meno del GF dal debutto, ma le premesse sembrano esserci.

Il medesimo discorso vale per Simona Ventura, tornata al timone di un reality dopo anni. La presentatrice ha manifestato qualche incertezza di troppo, dovuta probabilmente all’emozione e, soprattutto, ad una conduzione troppo legata al copione e meno aperta all’improvvisazione, terreno sul quale Ventura ha sempre mostrato enorme maestria.

Nonostante tutto, la nuova presentatrice, con la sua verve ed energia, rappresenta un valore aggiunto e sembra avere tutte le carte in regola per tornare ai fasti del passato.

Se cast e conduttrice promettono bene, lo stesso non si può dire per il trio di commentatori/opinionisti. La loro presenza, nel debutto, è stata assolutamente superflua, avendo preso la parola poche volte e realizzando interventi poco interessanti. Urge, a tal proposito, un immediato cambio di marcia.

Da lodare, infine, la scelta di terminare il programma a mezzanotte e trentacinque, con la puntata durata quasi un’ora in meno rispetto all’anno scorso. Una decisione azzeccatissima, che alla lunga renderà il tutto più piacevole e non costringerà lo show ad allungare all’infinito le medesime dinamiche.