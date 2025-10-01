La serata di giovedì 2 ottobre 2025 offre un palinsesto ricco di scelte, che spaziano dalla fiction ai talk d’inchiesta, passando per varietà e film cult. Su Rai 1 va in onda la nuova fiction La ricetta della felicità, mentre Rai 2 approfondisce la cronaca con Ore 14 Sera. Allo stesso tempo, Rai 3 propone il film drammatico The Mauritanian. Sul fronte Mediaset, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’adrenalina con L’uomo d’acciaio, e infine La7 ospita il dibattito politico di Piazzapulita.
Stasera in TV giovedì 2 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – La ricetta della felicità – Episodi 3 e 4. Nella prima puntata della serata, la protagonista Marta Rampini affronta la misteriosa e improvvisa scomparsa del marito Enrico, un evento che sconvolge la sua vita apparentemente perfetta. Subito dopo, nel secondo episodio, la verità inizia lentamente a emergere, portando alla luce segreti inconfessabili e inaspettati colpi di scena.
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera. Milo Infante porta in prima serata il suo programma di approfondimento giornalistico, analizzando i casi di cronaca più discussi e i misteri irrisolti con ospiti, esperti e collegamenti in diretta.
- Rai 3 – 21:20 – The Mauritanian. Un intenso thriller drammatico con una straordinaria Jodie Foster. Il film racconta la vera storia di Mohamedou Ould Slahi, un uomo detenuto per 14 anni a Guantánamo senza alcuna accusa formale, e la sua disperata lotta legale per ottenere la libertà.
- Rai 4 – 21:20 – Criminal Minds: Evolution – Non resta nulla. La squadra del BAU si trova ad affrontare la sua più grande minaccia: una rete di serial killer che ha operato nell’ombra durante la pandemia. In questo episodio, l’indagine si concentra su un assassino che sembra non lasciare alcuna traccia.
- Rai 4 – 23:15 – The Bouncer – L’infiltrato. Jean-Claude Van Damme interpreta un buttafuori costretto a infiltrarsi in un’organizzazione criminale per proteggere sua figlia, in un thriller cupo e violento ambientato in Belgio.
- Rai Movie – 21:10 – Shaft. Samuel L. Jackson interpreta John Shaft, un poliziotto dai metodi poco ortodossi che dichiara guerra a un potente boss del Queens in un action urbano ricco di stile e tensione.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:15 – La notte nel cuore – Episodi 12 e 56. Doppio appuntamento con la soap turca. Sumru, tormentata dal suo passato, deve affrontare le conseguenze delle sue scelte e il rapporto con i figli che ha abbandonato, mentre nuove rivelazioni sconvolgono gli equilibri della famiglia.
- Italia 1 – 21:20 – L’uomo d’acciaio. Henry Cavill indossa il mantello di Superman in questa moderna e spettacolare origin story diretta da Zack Snyder. La trama segue le origini di Clark Kent e la sua difficile scelta di rivelarsi al mondo, culminando in uno scontro devastante con il Generale Zod.
- Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio conduce il suo talk politico, dando voce ai problemi reali dei cittadini con inchieste sul campo e un dibattito schietto e diretto in studio.
- La7 – 21:15 – Piazzapulita. Corrado Formigli analizza i temi più caldi della politica e della società italiana con reportage esclusivi, interviste ai protagonisti e un confronto acceso tra gli ospiti.
I film di questa sera in TV giovedì 2 ottobre 2025
I film su Sky giovedì 2 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War: In un futuro prossimo, l’America è devastata da una guerra civile. Il film segue un gruppo di giornalisti in un viaggio mortale verso la Casa Bianca.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 9: Dom Toretto deve affrontare il suo passato e suo fratello Jakob, un assassino letale coinvolto in un piano che minaccia il mondo intero.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic World – Il dominio: In un mondo in cui umani e dinosauri sono costretti a convivere, un nuovo equilibrio ecologico viene messo a dura prova.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia: Un piccolo spacciatore assume una finta famiglia per trasportare un enorme carico di droga dal Messico agli Stati Uniti, con risultati esilaranti e disastrosi.