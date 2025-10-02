Giovedì 2 ottobre si svolgono i Bootcamp di X Factor 2025, che noi seguiremo in diretta. Al timone dello show, fruibile su Sky Uno dalle ore 21:25, c’è Giorgia.

La fase di selezione è totalmente rivoluzionata rispetto al passato. I concorrenti, per passare alla Last Call, devono convincere tutti i quattro giudici, ovvero Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. I talenti devono ottenere un giudizio positivo unanime: in caso contrario, il cantante in questione è eliminato.

I quattro giudici, nella diretta dei Bootcamp di X Factor 2025, hanno a disposizione un nuovo strumento, chiamato X Pass. I coach lo possono utilizzare per salvare un talento in cui crede davvero o per assicurarselo, nel caso in cui anche gli altri fossero disposti a fargli passare il turno.

X Factor 2025 diretta Bootcamp, le prime esibizioni

Inizia la diretta dei Bootcamp di X Factor.