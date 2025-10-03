Venerdì 3 ottobre, Real Time manda in onda una nuova puntata di Bake Off Italia. La trasmissione prende il via alle 21:25 circa, sulla rete fruibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Bake Off Italia 3 ottobre, la capacità di risolvere i problemi

La conduttrice Brenda Lodigiani, durante Bake Off Italia del 3 ottobre, ha accolto, sotto il famigerato tendone, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

La sfida, articolata in tre differenti manche, questa settimana segue il tema del problem solving: l’obiettivo, cioè, è mettere alla prova la capacità degli sfidanti di risolvere, con logica e velocità, i più tipici imprevisti che potrebbero trovarsi in cucina. A rendere il tutto più complesso vi sono le difficoltà create ad hoc, durante la puntata, dalla padrona di casa. Il grembiule blu Gianluca ha, come vantaggio, quello di poter annullare un imprevisto a sua scelta.

Alla fine della puntata, i concorrenti devono fare i conti con una doppia eliminazione.

La prova creativa a base tiramisù

La puntata di Bake Off Italia prende il via con la prova creativa. In essa, gli aspiranti pasticceri devono cimentarsi con uno dei dolci più famosi ed apprezzati in Italia e nel mondo: il tiramisù. I concorrenti possono apportare le modifiche che vogliono alle loro preparazioni. Quel che conta è che ciascuna ricetta abbia i due elementi simbolo del dolce, ovvvero il mascarpone ed il caffè. La manche presenta un imprevisto, in quanto i cuochi non hanno a disposizione la farina.

Nella prova tecnica di Bake Off Italia del 3 ottobre è coinvolto il giudice speciale Iginio Massari. Quest’ultimo ha scelto di rendere protagonista della prova un frangipane alle mele. In sostanza, si tratta di una base di pasta frolla, farcita con uno strato di composta di mele ed uno di crema pasticcera. In superfice, dopo un secondo strato di composta di mele, ci deve essere necessariamente una ganache di cioccolato bianco ed una gelee di succo di mele e limone. Durante tutta la durata della prova vi sono vari imprevisti.

A margine della prova, come sempre, ci sono gli assaggi al buio, con i giudici che formano una classifica di gradimento, basandosi esclusivamente sui dolci, senza sapere chi li ha realizzati.

Bake Off Italia 3 ottobre, la prova a sorpresa

Per concludere la puntata di Bake Off Italia c’è la prova a sorpresa, che consiste nella preparazione dei dolci al bicchiere. Essi devono avere almeno tre consistenze: il croccante, il morbido ed il cremoso. Inoltre, tutto dev’essere ben stratificato e, ovviamente, bello da vedere. Alla fine, i giudici hanno emesso i propri verdetti: Nives è la migliore della serata e riceve il grembiule blu. Linda e Laura, invece, sono eliminate.