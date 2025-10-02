La programmazione tv di questa sera in tv venerdì 3 ottobre 2025 propone varietà, fiction, talk d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film sci-fi 65 – Fuga dalla Terra, Rai 3 prosegue con la serie Kabul, Canale 5 trasmette la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’adrenalina con Jurassic World – Il dominio, e La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.
Stasera in TV venerdì 3 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025
Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.
- Rai 2 – 21:20 – 65 – Fuga dalla Terra
Film del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso e scopre di non essere solo.
- Rai 2 – 23:00 – Oltre il cielo
Documentario girato all’interno delle carceri italiane.
- Rai 2 – 23:30 – Squadra omicidi Spalato – Coltello alla gola
- Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata
La metropoli afghana è in preda al caos.
- Rai 3 – 22:20 – Kabul – Sesta puntata
- Rai 3 – 23:15 – Il fattore umano – Invisibili
- Rai 4 – 21:20 – The Bouncer – L’infiltrato
Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio.
- Rai 4 – 22:50 – G.I. Joe – La vendetta
- Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection
Documentario di viaggio.
- Rai 5 – 23:30 – Patti Smith – Electric Poet
- Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso
Fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris.
- Rai Premium – 22:10 – Balene – Risalire
- Rai Premium – 23:10 – La Sposa
- Rai Movie – 21:10 – Arsenio Lupin
Film del 2004. Il ladro gentiluomo tra furti e misteri.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 50
Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.
- Canale 5 – 22:15 – La notte nel cuore – Episodio 51
- Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il dominio
I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico.
- Italia 1 – 23:45 – Law & Order – Sogno impossibile
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live
Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.
- TV8 – 21:30 – Bake Off Italia – Emozioni in forno
Quarta puntata del talent show culinario.
- Nove – 21:30 – Alessandro Siani – Off Line
Spettacolo comico teatrale.
I film di questa sera in TV venerdì 3 ottobre 2025
- 65 – Fuga dalla Terra (Rai 2): Sci-fi con Adam Driver.
- The Bouncer – L’infiltrato (Rai 4): Noir europeo con Van Damme.
- G.I. Joe – La vendetta (Rai 4): Action militare.
- Arsenio Lupin (Rai Movie): Ladro gentiluomo tra misteri e avventure.
- Jurassic World – Il dominio (Italia 1): Dinosauri e umani in convivenza forzata.
- Law & Order – Sogno impossibile (Italia 1): Episodio della serie crime.
- La notte nel cuore (Canale 5): Soap turca tra drammi e rivelazioni.
- Il diritto di contare (La7d): Storia vera di tre matematiche afroamericane.
- The Lincoln Lawyer (Cielo): Un avvocato difende un ricco cliente accusato di violenza.
I film su Sky venerdì 3 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace
Biopic su un giovane brillante di Newark, tra sogni e criminalità.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco
Danny Ocean recluta una squadra per rapinare tre casinò.
- Sky Cinema Collection – 23:15 – Ocean’s Twelve
- Sky Cinema Action – 21:00 – Batman (1989)
Michael Keaton contro Jack Nicholson nel cult di Tim Burton.
- Sky Cinema Action – 23:10 – Batman – Il ritorno
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Hazzard
Commedia d’azione con Johnny Knoxville.
- Sky Cinema Comedy – 22:50 – 3 donne al verde
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Marcello mio
Biopic su Marcello Mastroianni.
- Sky Cinema Drama – 23:05 – We Are Marshall
- Sky Cinema Due – 21:15 – The Hurt Locker
Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
- Sky Cinema Due – 23:30 – Profeti
