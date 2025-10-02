Stasera in tv venerdì 3 ottobre 2025
Stasera in TV venerdì 3 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
3 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione tv di questa sera in tv venerdì 3 ottobre 2025 propone varietà, fiction, talk d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film sci-fi 65 – Fuga dalla Terra, Rai 3 prosegue con la serie Kabul, Canale 5 trasmette la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’adrenalina con Jurassic World – Il dominio, e La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 3 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025
    Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.
  • Rai 2 – 21:20 – 65 – Fuga dalla Terra
    Film del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso e scopre di non essere solo.
  • Rai 2 – 23:00 – Oltre il cielo
    Documentario girato all’interno delle carceri italiane.
  • Rai 2 – 23:30 – Squadra omicidi Spalato – Coltello alla gola
  • Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata
    La metropoli afghana è in preda al caos.
  • Rai 3 – 22:20 – Kabul – Sesta puntata
  • Rai 3 – 23:15 – Il fattore umano – Invisibili
  • Rai 4 – 21:20 – The Bouncer – L’infiltrato
    Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio.
  • Rai 4 – 22:50 – G.I. Joe – La vendetta
  • Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection
    Documentario di viaggio.
  • Rai 5 – 23:30 – Patti Smith – Electric Poet
  • Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso
    Fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris.
  • Rai Premium – 22:10 – Balene – Risalire
  • Rai Premium – 23:10 – La Sposa
  • Rai Movie – 21:10 – Arsenio Lupin
    Film del 2004. Il ladro gentiluomo tra furti e misteri.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 50
    Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.
  • Canale 5 – 22:15 – La notte nel cuore – Episodio 51
  • Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il dominio
    I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico.
  • Italia 1 – 23:45 – Law & Order – Sogno impossibile
  • Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
    Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.
  • La7 – 21:15 – Propaganda Live
    Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.
  • TV8 – 21:30 – Bake Off Italia – Emozioni in forno
    Quarta puntata del talent show culinario.
  • Nove – 21:30 – Alessandro Siani – Off Line
    Spettacolo comico teatrale.

I film di questa sera in TV venerdì 3 ottobre 2025

  • 65 – Fuga dalla Terra (Rai 2): Sci-fi con Adam Driver.
  • The Bouncer – L’infiltrato (Rai 4): Noir europeo con Van Damme.
  • G.I. Joe – La vendetta (Rai 4): Action militare.
  • Arsenio Lupin (Rai Movie): Ladro gentiluomo tra misteri e avventure.
  • Jurassic World – Il dominio (Italia 1): Dinosauri e umani in convivenza forzata.
  • Law & Order – Sogno impossibile (Italia 1): Episodio della serie crime.
  • La notte nel cuore (Canale 5): Soap turca tra drammi e rivelazioni.
  • Il diritto di contare (La7d): Storia vera di tre matematiche afroamericane.
  • The Lincoln Lawyer (Cielo): Un avvocato difende un ricco cliente accusato di violenza.

I film su Sky venerdì 3 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace
    Biopic su un giovane brillante di Newark, tra sogni e criminalità.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco
    Danny Ocean recluta una squadra per rapinare tre casinò.
  • Sky Cinema Collection – 23:15 – Ocean’s Twelve
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Batman (1989)
    Michael Keaton contro Jack Nicholson nel cult di Tim Burton.
  • Sky Cinema Action – 23:10 – Batman – Il ritorno
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Hazzard
    Commedia d’azione con Johnny Knoxville.
  • Sky Cinema Comedy – 22:50 – 3 donne al verde
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Marcello mio
    Biopic su Marcello Mastroianni.
  • Sky Cinema Drama – 23:05 – We Are Marshall
  • Sky Cinema Due – 21:15 – The Hurt Locker
    Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
  • Sky Cinema Due – 23:30 – Profeti

