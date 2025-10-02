La programmazione tv di questa sera in tv venerdì 3 ottobre 2025 propone varietà, fiction, talk d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film sci-fi 65 – Fuga dalla Terra, Rai 3 prosegue con la serie Kabul, Canale 5 trasmette la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’adrenalina con Jurassic World – Il dominio, e La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 3 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025

Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Film del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso e scopre di non essere solo.

Film del 2023 con Adam Driver. Un pilota spaziale atterra su un pianeta misterioso e scopre di non essere solo.

Documentario girato all’interno delle carceri italiane.

Documentario girato all'interno delle carceri italiane.

Rai 3 – 21:25 – Kabul – Quinta puntata

La metropoli afghana è in preda al caos.

La metropoli afghana è in preda al caos.

Rai 3 – 23:15 – Il fattore umano – Invisibili

Rai 4 – 21:20 – The Bouncer – L’infiltrato

Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio.

Jean-Claude Van Damme in un thriller ambientato in Belgio.

Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection

Documentario di viaggio.

Documentario di viaggio.

Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Giù nell’abisso

Fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Rai Premium – 23:10 – La Sposa

Rai Movie – 21:10 – Arsenio Lupin

Film del 2004. Il ladro gentiluomo tra furti e misteri.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 50

Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.

Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.

Italia 1 – 21:20 – Jurassic World – Il dominio

I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico.

I dinosauri convivono con gli umani in un mondo post-apocalittico.

Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.

Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.

Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.

Quarta puntata del talent show culinario.

Quarta puntata del talent show culinario.

Spettacolo comico teatrale.

I film di questa sera in TV venerdì 3 ottobre 2025

65 – Fuga dalla Terra (Rai 2): Sci-fi con Adam Driver.

The Bouncer – L'infiltrato (Rai 4): Noir europeo con Van Damme.

G.I. Joe – La vendetta (Rai 4): Action militare.

Arsenio Lupin (Rai Movie): Ladro gentiluomo tra misteri e avventure.

Jurassic World – Il dominio (Italia 1): Dinosauri e umani in convivenza forzata.

Law & Order – Sogno impossibile (Italia 1): Episodio della serie crime.

La notte nel cuore (Canale 5): Soap turca tra drammi e rivelazioni.

Il diritto di contare (La7d): Storia vera di tre matematiche afroamericane.

(La7d): Storia vera di tre matematiche afroamericane. The Lincoln Lawyer (Cielo): Un avvocato difende un ricco cliente accusato di violenza.

I film su Sky venerdì 3 ottobre 2025