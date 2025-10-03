Venerdì 3 ottobre prende il via la sesta giornata di Serie A 2025-2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte e dieci le partite del turno sono visibili, in diretta, su DAZN. Tre match, invece, sono visibili, in contemporanea, anche su Sky.

Serie A sesta giornata programmazione tv, gli anticipi

La programmazione tv della sesta giornata di Serie A prende il via il 3 ottobre. Alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda il primo anticipo, che ha come protagonisti l’Hellas Verona, ancora alla ricerca del primo trionfo in campionato, ed il Sassuolo, reduce dal successo contro l’Udinese.

Sabato 4 ottobre vi sono altre quattro sfide. Due sono in programmazione tv, in contemporanea, dalle ore 15:00. La Lazio, dodicesima classificata con sei punti, ospita allo Stadio Olimpico di Roma il Torino. Il Parma, invece, affronta il fanalino di coda del Lecce.

Dalle 18:00, l’Inter di Chivu, dopo il ritorno alla vittoria contro il Cagliari di sette giorni fa, cerca di battere la Cremonese, sorpresa della stagione, ancora imbattuta in Serie A. Alle 20:45, su Sky e DAZN, è la volta del confronto tra l’Atalanta di Ivan Juric ed il Como.

La domenica, fra Fiorentina-Roma e Juventus-Milan

Domenica 5 ottobre, la programmazione tv della sesta giornata di Serie A parte alle 12:30. L’Udinese, sconfitta per tre ad uno la scorsa settimana, sfida il Cagliari, reduce dal brutto ko contro l’Inter.

Alle 15:00, il Bologna, dopo le fatiche dell’Europa League, prova a scalare la classifica contro il Pisa terz’ultimo. Sempre alle 15:00, la Fiorentina di Stefano Pioli lancia la sfida alla Roma, chiamata al riscatto dopo la sconfitta casalinga avvenuta in Europa League. Tre ore più tardi scende in campo, su Sky e DAZN, il Napoli di Antonio Conte, che dopo la prima sconfitta stagionale contro il Milan cerca di tornare subito ai tre punti contro il Genoa in crisi di risultati.

Infine, alle 20:45, è la volta del big match fra la Juventus, quarta in campionato, ed il Milan capolista.

Serie A sesta giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito le voci di Sky in occasione della sesta giornata di Serie A.

Hellas Verona-Sassuolo: Nucera e Marocchi;

Nucera e Marocchi; Atalanta-Como: Zancan e Marchegiani;

Zancan e Marchegiani; Napoli-Genoa: Gentile e Minotti.

Questi, invece, sono i telecronisti selezionati da DAZN.