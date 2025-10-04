Sabato 4 e domenica 5 ottobre, Canale 5 manda in onda due nuove puntate di Verissimo. La trasmissione è visibile, il sabato, dalle 16:30. Il giorno seguente, invece, parte alle 16:00. Alla conduzione c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 4 5 ottobre, prima intervista per l’oro olimpico Nicolò Martinenghi

Durante Verissimo di sabato 4 ottobre, la conduttrice accoglie, per la prima volta, uno degli sportivi italiani più vincenti degli ultimi anni. Stiamo parlando del nuotatore Nicolò Martinenghi. La scorsa estate ha vinto la prestigiosa medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Nelle scorse settimane, invece, ha vinto l’argento ai Mondiali di Nuoto di Singapore.

Altro debutto a Verissimo è quello di Annamaria Bernardini De Pace. La giudice, da tempo, è uno dei volti di Forum, trasmissione visibile dal lunedì al venerdì nella mattina di Canale 5 e nel primo pomeriggio di Rete 4. De Pace firma un racconto a tutto tondo, che spazia fra la carriera e la sua vita privata.

Gli attori di Tradimento

A Verissimo del 4 ottobre partecipa Katia Pedrotti, che parla dell’amore per Ascanio Pacelli, nuovo commentatore del Grande Fratello, e per la sua famiglia. Una lunga pagina è dedicata al complicato percorso per trovare sé stessa di Carly Tommasini.

La conduttrice propone un focus sulla terribile vicenda con protagonista Francesca De Andrè, che sta cercando di curare le ferite di un amore tossico e pericoloso. Infine, direttamente da Tradimento, soap opera turca visibile nel prime time di Canale 5 il venerdì, arrivano Caner Sahin e Feyza Sevil Gungor. I due interpretano i personaggi Tolga ed Oylum.

Verissimo 4 5 ottobre, chi c’è la domenica

Nel corso di Verissimo del 5 ottobre è accolto, per la prima volta nello show, Alessandro Michieletto. Il pallavolista è uno dei protagonisti del periodo d’oro della Nazionale Italiana, che ha da poco vinto il Campionato del Mondo.

Arriva, in studio, la neo-professoressa di Amici Veronica Peparini, accompagnata da Andreas Muller. I due, dopo tanti anni insieme e la nascita delle loro gemelle, il 29 settembre sono diventati marito e moglie.

Torna un amico di Verissimo, ovvero l’attore Lino Banfi, al centro dei festeggiamenti per il 65esimo anno di carriera. Da Uomini e Donne c’è lo storico opinionista Gianni Sperti. Dal Grande Fratello della scorsa edizione ci sono due ex concorrenti molto innamorati, ovvero Helena Prestes e Javier Martinez.

Infine, la padrona di casa raccoglie la drammatica testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna brutalmente uccisa nel 2022 dall’ex compagno, condannato all’ergastolo.