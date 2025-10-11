La programmazione di questa sera in tv domenica 12 ottobre 2025 si apre con il gran finale della fiction Balene – Amiche per sempre su Rai 1, mentre Rai 2 propone una serata crime con N.C.I.S. e N.C.I.S.: Origins. Rai 3 indaga con PresaDiretta, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’azione con The Protégé, e sul Nove torna Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio.
Stasera in TV domenica 12 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Balene – Amiche per sempre – Episodio 7: S’intravede la terraferma
Evelina e Milla affrontano la verità sul passato e sulle scelte che le hanno divise.
- Rai 1 – 22:30 – Balene – Amiche per sempre – Episodio 8: Approdo
Le protagoniste giungono alla fine del loro viaggio, tra riconciliazioni e nuovi inizi.
- Rai 1 – 23:40 – TG1 Sera
- Rai 1 – 23:45 – Speciale TG1
- Rai 2 – 21:00 – N.C.I.S. – Serata tra donne
Un caso coinvolge l’intero team in una rete di inganni e vendette.
- Rai 2 – 21:50 – N.C.I.S.: Origins – La verità di Bugs
Il giovane Gibbs affronta un’indagine che lo segnerà per sempre.
- Rai 2 – 22:45 – La Nuova DS
- Rai 2 – 23:35 – La Domenica Sportiva – 70 anni in 70 minuti
- Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta – Terra: ultima chiamata
Riccardo Iacona analizza il cambiamento climatico e le sue conseguenze.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 63
Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.
- Italia 1 – 21:20 – The Protégé
Maggie Q è un’assassina in cerca di vendetta. Con Samuel L. Jackson.
- Italia 1 – 23:32 – Fire with Fire
Un testimone sotto protezione affronta il suo persecutore.
- Rete 4 – 21:30 – Zona Bianca
Talk politico con Giuseppe Brindisi.
- La7 – 21:15 – In Onda – Prima serata
- TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of
- Nove – 19:30 – Che Tempo Che Fa
Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti, interviste e il Tavolo.
I film di questa sera in TV domenica 12 ottobre 2025
- The Protégé (Italia 1): Thriller con Maggie Q e Samuel L. Jackson.
- Fire with Fire (Italia 1): Testimone sotto protezione affronta un criminale.
- Inside Man (Sky Cinema Uno): Clive Owen e Denzel Washington in un thriller bancario.
- The Mauritanian (Rai 3): Dramma giudiziario su un detenuto di Guantanamo.
- Ma cosa ci dice il cervello (Sky Cinema Collection): Paola Cortellesi in una commedia su una madre segreta agente.
- Il posto dell’anima (Sky Cinema Collection): Tre operai contro la chiusura della loro fabbrica.
- L’amore che non muore (Sky Cinema Due): Dramma romantico italiano.
- La verità, vi spiego, sull’amore (Sky Cinema Romance): Ambra Angiolini in una commedia sentimentale.
- Cinquanta sfumature di grigio (Sky Cinema Romance): Dakota Johnson e Jamie Dornan in un rapporto trasgressivo.
I film su Sky domenica 12 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Inside Man
Un rapinatore geniale sfida la polizia in una banca blindata.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Ma cosa ci dice il cervello
Paola Cortellesi è una madre che nasconde una doppia vita da agente segreto.
- Sky Cinema Collection – 23:05 – Il posto dell’anima
Tre operai lottano contro la chiusura della loro fabbrica in Abruzzo.
- Sky Cinema Due – 21:15 – L’amore che non muore
Una storia d’amore intensa e drammatica ambientata in Italia.
- Sky Cinema Romance – 22:45 – La verità, vi spiego, sull’amore
Una donna cerca di rimettere ordine nella sua vita dopo una separazione.
- Sky Cinema Romance – 00:30 – Cinquanta sfumature di grigio
Una studentessa viene sedotta da un uomo misterioso e ricco.
