Amazon Prime Video ha annunciato il cast di comici al centro di LOL Chi ride è fuori 6. Nella prossima edizione dello show partecipano dieci concorrenti.

LOL Chi ride è fuori 6, ai conduttori si uniscono Federico Basso ed Andrea Pisani

LOL Chi ride è fuori, anche nella sesta stagione, è realizzato dalla Endemol Shine Italy per conto della Amazon MGM Studios. In totale, sono previsti sei episodi, che saranno rilasciati sull’emittente OTT solamente nel prossimo anno.

Al timone dello show torna la coppia composta da Angelo Pintus e da Alessandro Siani. I due hanno debuttato nella passata edizione. A loro, durante i nuovi appuntamenti, si aggiungono il comico Federico Basso ed Andrea Pisani, membro dei PanPers.

No cambia il regolamento dello show. I dieci concorrenti vengono chiusi all’interno di una grande stanza, dove devono stare per sei ore. Durante tale arco di tempo realizzano gag e sketch comici, con l’obiettivo di far ridere gli avversari.

Alla fine, l’ultimo partecipante che è riuscito a rimanere in gioco, e dunque a rimanere serio, è il vincitore ed ottiene il montepremi finale di 100 mila euro, da donare in beneficenza.

LOL Chi ride è fuori 6, chi sono i concorrenti

Il cast di LOL Chi ride è fuori 6 è composto, in primis, dalla comica ed imitatrice Barbara Foria. Spazio a Carlo Amleto e a Valentina Barbieri, da tempo nel cast di protagonisti del GialappaShow.

Il programma è arricchito da Giovanni Esposito, attore e, nelle ultime edizioni, spesso ospite di Stasera tutto è possibile. Arriva Sergio Friscia, speaker radiofonico ed in passato conduttore di Striscia la Notizia. Altra protagonista è l’attrice Paola Minaccioni.

Il format di Amazon Prime Video può contare su Francesco Mandelli, attore nel cast de I Soliti Idioti, e Scintilla. Direttamente da TikTok arrivano gli UfoZero2, duo comico molto seguito sui social e composto da Luca Sciarrillo ed Andrea Colucci. Infine, c’è Yoko Yamada, che nel 2023 è riuscito ad arrivare in finale ad Italia’s Got Talent.

Il prossimo anno in onda uno speciale dedicato ad Halloween

Nel 2026, oltre a LOL Chi ride è fuori 6, andrà in onda uno spin off dedicato alla festa di Halloween. A tale show partecipano sei comici che, in passato, hanno divertito il pubblico nel corso della varie edizioni di LOL. Al momento, non sono stati forniti maggiori dettagli relativi al cast. Quel che è certo, invece, è che alla conduzione ci sono Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che compongono la Gialappa’s Band.