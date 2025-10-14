Prosegue martedì 14 ottobre, su Canale 5, la soap opera La Notte nel Cuore. Il titolo prende il via alle ore 21:25 circa, iniziando subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

La Notte nel Cuore 14 ottobre, regista e dove è girata

Realizzata dalla Tims&B Productions, la serie è diretta da Emrah Aguş, Kerem Çakıroğlu, Uluç Bayrakta e racconta la storia dei componenti della famiglia Sansalan.

Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto nella capitale Istanbul e a Borsa. La sceneggiatura è scritta da Yildiz Tunc.

Mediaset, dunque, ha deciso di puntare sulla soap opera per cercare di contrastare, negli ascolti, la partita della Nazionale. Anche questa settimana, La Notte del Cuore è visibile con un doppio appuntamento: quello consueto del giovedì è anticipato ad oggi, mentre è confermato quello della domenica.

La Notte nel Cuore 14 ottobre, la trama

Nel corso de La Notte nel Cuore del 14 ottobre, Melek e Cihan provano a parlare con le loro rispettive famiglie, con l’obiettivo di tentare di instaurare una tregua. Il secondo, intanto, scopre che Tahsin ha rinominato l’albergo in Yenisehirli Hotel e che la casa è stata pignorata. Non appena fa ritorno nella villa, decide di difendere Esma, che ha appena tentato il suicidio. In ospedale, Hikmet, Nihayet e Sumru discutono, e l’anziana schiaffeggia Hikmet.

Intanto, Tahsin riunisce Nuh, Melek, Sevilay e Sumru per discutere della pace proposta da Cihan. Ben presto, emerge un risultato univoco: tutti sono d’accordo per fare un accordo con la famiglia Sansalan e mettere fine alla guerra.

Spoiler finale

Durante La Notte nel Cuore di oggi, tutto sembra essere pronto per la pace fra famiglie. Tahsin, però, pone una condizione ben precisa: Sumru e Samet devono annunciare immediatamente il divorzio. I membri delle due famiglie effettuano una cena, propedeutica all’accordo di armistizio. Nel bel mezzo dell’incontro, Nuh riceve una telefonata da Serhan che lo mette in guardia riguardo al pericolo che corre Tahsin: la sua automobile è stata trovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma lui è scomparso.

La Notte nel Cuore 14 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, la cui nuova puntata è in onda, su Canale 5, nel prime time di martedì 14 ottobre.