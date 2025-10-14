La programmazione per questa sera in tv mercoledì 15 ottobre 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, che spazia dalle amate fiction ai talk di approfondimento, passando per reality e una programmazione cinematografica ricchissima, soprattutto su Sky. Infatti, su Rai 1 il pubblico potrà ritrovare l’intramontabile Il commissario Montalbano. Contemporaneamente, Rai 2 propone la nuova serie francese Occhi di gatto, mentre Rai 3 continua il suo ciclo di documentari con Il secolo delle donne. Sul fronte Mediaset, Canale 5 presenta This is me, e Italia 1 punta sull’azione con il cult Fuga da New York. Infine, Sky Cinema offre una serata imperdibile per gli amanti del grande schermo.

Stasera in TV mercoledì 15 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Amore In questa replica di uno degli episodi più amati, Salvo Montalbano si trova a indagare su un caso complesso che ruota attorno alla misteriosa scomparsa di una giovane donna. Inizialmente , sembra un allontanamento volontario. Tuttavia , un misterioso messaggio e una serie di testimonianze contraddittorie spingono il commissario a scavare più a fondo, scoprendo una torbida storia di passioni segrete e bugie.

Doppio appuntamento con la nuova serie francese in live-action. Le tre sorelle ladre più famose del piccolo schermo si muovono agilmente tra i tetti di Parigi, mettendo a segno colpi audaci per recuperare le opere d’arte appartenute al loro padre scomparso, nella speranza di ritrovarlo. Rai 3 – 21:20 – Il secolo delle donne – La grande storiaUn documentario che, attraverso immagini di repertorio e analisi storiche, ripercorre le tappe fondamentali dell’emancipazione femminile nel corso del Novecento, dalle lotte per il voto alle rivoluzioni culturali degli anni ’60.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – This is me 2025 Una serata evento dedicata alle storie personali di grandi personaggi dello spettacolo, che si raccontano in modo intimo e inedito, tra performance musicali, interviste e momenti di grande emozione.

Una serata evento dedicata alle storie personali di grandi personaggi dello spettacolo, che si raccontano in modo intimo e inedito, tra performance musicali, interviste e momenti di grande emozione. Italia 1 – 21:11 – Fuga da New York Un capolavoro del cinema d’azione diretto da John Carpenter. In un futuro distopico, l’isola di Manhattan è stata trasformata in un carcere di massima sicurezza. Quando l’aereo del Presidente degli Stati Uniti precipita al suo interno, le autorità ingaggiano il leggendario ex soldato Jena Plissken per una missione impossibile: salvarlo entro 24 ore.

I film su Sky mercoledì 15 ottobre 2025

La programmazione di Sky Cinema offre una vasta scelta per ogni gusto, dai blockbuster ai film d’autore.

Sky Cinema Collection

21:15 – Ghostbusters II (1989)Gli acchiappafantasmi tornano in azione per salvare di nuovo New York. Questa volta , devono affrontare un fiume di melma rosa ectoplasmatica che scorre sotto la città, alimentato dalle emozioni negative dei newyorkesi, e un antico tiranno intrappolato in un dipinto.

Sky Cinema Action

21:00 – Freaks Out (2021)Il visionario film di Gabriele Mainetti. Nella Roma occupata dai nazisti del 1943, quattro circensi con poteri speciali – un uomo calamita, una ragazza elettrica, un uomo lupo e un ragazzo che controlla gli insetti – cercano di sopravvivere e trovare un modo per fuggire in America.

Su Sky Cinema Drama

21:00 – Il caso Minamata (2020)Johnny Depp interpreta il celebre fotografo di guerra W. Eugene Smith. Negli anni ’70, ormai ritiratosi, accetta un ultimo incarico da parte della rivista Life: recarsi nella città costiera giapponese di Minamata per documentare gli effetti devastanti dell’avvelenamento da mercurio causato da una grande azienda.

Sky Cinema Family