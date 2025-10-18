Venerdì 17 ottobre, Rai 1 ha proposto, nel prime time, un nuovo appuntamento di Tale e Quale Show. Il programma è andato in onda a partire dalle ore 21:25 circa con la conduzione di Carlo Conti. Di seguito il racconto di quello che è accaduto.

Tale e Quale Show 17 ottobre, la vittoria a Peppe Quintale con il suo Tony Hadley

A decretare il nome del vincitore della puntata di Tale e Quale Show è stata la giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A loro si è unito, in qualità di quarto giudice speciale, il comico Andrea Pucci.

Tutti loro, dopo le dieci esibizioni dei concorrenti, hanno stilato delle classifiche di gradimento. I loro giudizi si sono uniti a quelli degli altri partecipanti e del pubblico a casa, che ha espresso i propri giudizi tramite social. Alla fine, tutte le preferenze sono state unite in una classifica generale, che ha decretato il vincitore.

Il trionfatore della puntata è Peppe Quintale. Quest’ultimo ha ottenuto la vittoria con 63 punti, realizzando l’imitazione di Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet.

Tale e Quale Show 17 ottobre, Cirilli-Insinna penultimi, benissimo Gianni Ippoliti

Nella puntata del 17 ottobre di Tale e Quale Show, il secondo posto è occupato, a sorpresa, da Gianni Ippoliti. Il conduttore ha ottenuto 57 punti con l’imitazione di Gianni Morandi, intonando il brano Non son degno di te. Al terzo posto con 55 punti c’è Pamela Petrarolo, vincitrice sette giorni fa. La showgirl ha imitato Ivana Spagna, cantando Gente come noi.

Al quarto posto, con la performance del brano di 30° di Anna, c’è Antonella Fiordelisi, a quota 51 punti. A metà classifica, con 44 lunghezze, si ferma Maryna, che ha cantato Essere una donna di Anna Tatangelo. A sole tre lunghezze di distanza, a 41 punti, ci sono Le Donatella, che hanno fatto ballare tutti con Furore di Paola e Chiara.

Nelle zone basse della classifica c’è Samuele Cavallo. L’artista è settimo con 39 punti dopo aver eseguito la cover di Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Ottavo posto con 36 punti per l’interpretazione di Harry Stiles realizzata da Tony Maiello. Solo nono posto con 32 punti per la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa settimana hanno realizzato un duetto con protagonisti Renato Carosone e Rocco Hunt.

Ultimo posto con 31 punti, a Tale e Quale Show del 17 ottobre, c’è Carmen Di Pietro, che si è cimentata nella difficile sfida di My heart will go on di Celine Dion.

Le imitazioni della prossima settimana

Al termine della serata, il conduttore Carlo Conti ha annunciato le imitazioni della prossima settimana. Di seguito l’elenco: