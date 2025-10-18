Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, torna il campionato. Sabato 18 ottobre inizia la settima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv, fra Sky e DAZN.

Serie A settima giornata programmazione tv, gli anticipi

Le dieci partite del turno di Serie A sono trasmesse, in diretta ed in esclusiva, tutte su DAZN. Per tre di queste, invece, c’è la co-esclusiva con Sky.

Il primo appuntamento della settima giornata di campionato parte alle 15:00 di sabato 18 ottobre. Il Lecce, che prima della sosta ha ottenuto una vittoria ed un pareggio, affronta in casa il Sassuolo, in un ottimo stato di forma e nono in classifica. Alla stessa ora, il Pisa ultimo in classifica ed alla ricerca della prima vittoria stagionale accoglie l’Hellas Verona.

Alle ore 18:00 è di scena il Napoli di Antonio Conte. I Partenopei, campioni d’Italia in carica e primi (a pari punti con la Roma) in campionato, giocano in trasferta contro il Torino, sedicesimo ed in grande difficoltà nella prima fase di stagione. Alle 20:45, sia DAZN che Sky trasmettono il big match fra la Roma di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Christian Chivu. I giallorossi vogliono vincere per mantenere il primo posto, mentre gli ospiti hanno bisogno dei tre punti per s tornare al vertice.

Serie A settima giornata programmazione tv, gli incontri della domenica

La settima giornata di Serie A continua domenica 19 ottobre. Alle 12:30 il Como di Cesc Fabregas cerca l’impresa contro la Juventus di Igor Tudor: i bianconeri sono ancora imbattuti, anche se sono reduci da tre pareggi di fila.

Alle 15:00, in contemporanea, si disputano due sfide. Nella prima, il Cagliari di Fabio Pisacane cerca i tre punti contro il Bologna. Nella seconda, il Genoa penultimo classificato prova ad uscire dalla zona retrocessione contro il Parma.

Alle 18:00, DAZN e Sky propongono ai propri abbonati il faccia a faccia fra l’Atalanta sesta in campionato e la Lazio tredicesima. Alle 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri, terzo, cerca di mantenere l’imbattibilità che dura da sei turni contro la Fiorentina di Stefano Pioli, che a sorpresa rischia di finire nella zona retrocessione.

Infine, il 20 ottobre su Sky e DAZN, il turno termina con la partita Cremonese-Udinese.

I telecronisti delle due emittenti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della settima giornata di campionato.

Roma-Inter: Borghi e Gobbi;

Borghi e Gobbi; Atalanta-Lazio: Massara e Marocchi;

Massara e Marocchi; Cremonese-Udinese: Nucera e Minotti.

Questi, invece, i commentatori scelti da DAZN.