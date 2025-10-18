Stasera in tv domenica 19 ottobre 2025
Stasera in TV domenica 19 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
19 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv domenica 19 ottobre 2025 propone fiction, soap, talk e film cult. Su Rai 1 torna Makari 4, Rai 2 propone un doppio episodio di NCIS, Rai 3 trasmette PresaDiretta, Canale 5 continua con la soap Terra Amara, Italia 1 punta sull’azione con Fast & Furious 9, e Sky Cinema Collection chiude la trilogia di Ritorno al futuro.

Stasera in TV domenica 19 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Makari 4 – Episodio 3
    Saverio Lamanna indaga su un omicidio avvenuto in un resort di lusso.
  • Rai 1 – 23:45 – TG1 Sera
  • Rai 2 – 21:00 – NCIS – Istinto omicida
    Gibbs e la squadra indagano su un caso legato a un ex marine.
  • Rai 2 – 21:50 – NCIS: Origins – Operazione Tramonto
    Spin-off ambientato negli anni ’90 con protagonista il giovane Gibbs.
  • Rai 2 – 22:45 – La Nuova DS
  • Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta
    Riccardo Iacona affronta il tema della giustizia ambientale.
  • Rai 3 – 23:10 – Un giorno in Pretura

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Terra Amara – Episodi 423, 424, 425
    Züleyha affronta nuove tensioni con Betül e Vahap. Fikret scopre un segreto su Abdülkadir.
  • Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious 9
    Dom Toretto affronta il fratello Jakob in una corsa contro il tempo.
  • Italia 1 – 23:45 – The Transporter – Extreme
  • Rete 4 – 21:30 – Zona Bianca
  • La7 – 21:15 – In Onda – Prima serata
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV domenica 19 ottobre 2025

  • Makari 4 (Rai 1): Fiction giallo ambientata in Sicilia.
  • Fast & Furious 9 (Italia 1): Azione e inseguimenti con Vin Diesel.
  • The Transporter – Extreme (Italia 1): Jason Statham in un action adrenalinico.
  • Ritorno al futuro – Parte II (Sky Cinema Collection): Marty e Doc nel 2015.
  • Ritorno al futuro – Parte III (Sky Cinema Collection): Viaggio nel Far West.
  • Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
  • Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.

I film su Sky domenica 19 ottobre 2025

Sky Cinema Collection – Maratona Ritorno al futuro

  • 21:15 – Ritorno al futuro – Parte II (1989)
    Marty e Doc viaggiano nel futuro e affrontano un 1985 alternativo.
  • 23:10 – Ritorno al futuro – Parte III (1990)
    Marty raggiunge Doc nel Far West per salvarlo.

Sky Cinema Uno – 21:00 – Ghostbusters: Legacy (2021)

Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi e affronta nuovi spiriti.

Sky Cinema Uno – 23:00 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale (2024)

Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.

Sveva Loriano

