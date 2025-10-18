La programmazione di questa sera in tv domenica 19 ottobre 2025 propone fiction, soap, talk e film cult. Su Rai 1 torna Makari 4, Rai 2 propone un doppio episodio di NCIS, Rai 3 trasmette PresaDiretta, Canale 5 continua con la soap Terra Amara, Italia 1 punta sull’azione con Fast & Furious 9, e Sky Cinema Collection chiude la trilogia di Ritorno al futuro.
Stasera in TV domenica 19 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Makari 4 – Episodio 3
Saverio Lamanna indaga su un omicidio avvenuto in un resort di lusso.
- Rai 1 – 23:45 – TG1 Sera
- Rai 2 – 21:00 – NCIS – Istinto omicida
Gibbs e la squadra indagano su un caso legato a un ex marine.
- Rai 2 – 21:50 – NCIS: Origins – Operazione Tramonto
Spin-off ambientato negli anni ’90 con protagonista il giovane Gibbs.
- Rai 2 – 22:45 – La Nuova DS
- Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta
Riccardo Iacona affronta il tema della giustizia ambientale.
- Rai 3 – 23:10 – Un giorno in Pretura
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Terra Amara – Episodi 423, 424, 425
Züleyha affronta nuove tensioni con Betül e Vahap. Fikret scopre un segreto su Abdülkadir.
- Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious 9
Dom Toretto affronta il fratello Jakob in una corsa contro il tempo.
- Italia 1 – 23:45 – The Transporter – Extreme
- Rete 4 – 21:30 – Zona Bianca
- La7 – 21:15 – In Onda – Prima serata
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza
I film di questa sera in TV domenica 19 ottobre 2025
- Makari 4 (Rai 1): Fiction giallo ambientata in Sicilia.
- Fast & Furious 9 (Italia 1): Azione e inseguimenti con Vin Diesel.
- The Transporter – Extreme (Italia 1): Jason Statham in un action adrenalinico.
- Ritorno al futuro – Parte II (Sky Cinema Collection): Marty e Doc nel 2015.
- Ritorno al futuro – Parte III (Sky Cinema Collection): Viaggio nel Far West.
- Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
- Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.
I film su Sky domenica 19 ottobre 2025
Sky Cinema Collection – Maratona Ritorno al futuro
- 21:15 – Ritorno al futuro – Parte II (1989)
Marty e Doc viaggiano nel futuro e affrontano un 1985 alternativo.
- 23:10 – Ritorno al futuro – Parte III (1990)
Marty raggiunge Doc nel Far West per salvarlo.
Sky Cinema Uno – 21:00 – Ghostbusters: Legacy (2021)
Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi e affronta nuovi spiriti.
Sky Cinema Uno – 23:00 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale (2024)
Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.