Da Bruce Springsteen ad Edoardo Leo, sono numerosi gli ospiti attesi in tv domenica 19 ottobre. Di seguito l’elenco di tutti i protagonisti dei principali format della giornata.

Ospiti tv domenica 19 ottobre, chi c’è a Che tempo che fa

A partire dalle ore 19:30 circa su NOVE, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback guidano una nuova puntata di Che tempo che fa. Si parte con lo spazio dedicato all’attualità, al quale partecipano i giornalisti Cecilia Sala, Massimo Giannini, Michele Serra, Francesco Costa e Marco Varvello. Partecipano anche padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, Chiara Amirante e Don Davide Banzato. Torna anche il professor Roberto Burioni, oltre a Carlo Rovelli.

Molto attesi, per parlare del film Springsteen Liberami dal nulla, sono la star del rock mondiale Bruce Springsteen è l’attore Jeremy Allen White. Quest’ultimo, nel film in uscita al cinema il 23 ottobre, interpreta proprio l’artista. Il conduttore dialoga con Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, protagonisti del film La vita va così, anch’esso al cinema dal 23 ottobre. Un lungo faccia a faccia è previsto con Pupi Avati, autore del nuovo libro Rinnamorarsi cronaca di sentimenti veri e immaginari.

Infine, nella seconda parte della diretta, torna la rubrica de Il Tavolo. Agli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, La Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni, si uniscono Francesco Gabbani, Giucas Casella, Gigi Marzullo e Diego Abatantuono. Inoltre ci sono Mara Venier, Mago Forest ed Aldo Vitali, direttore del settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Chi c’è a Domenica In

Per quel che riguarda Rai 1, dalle 14:00 torna Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista Marcella Bella, affiancata dal ballerino Chiquito, suo professore a Ballando con le Stelle. Enzo Iacchetti presenta il libro autobiografico 25 minuti di felicità, mentre l’attore Edoardo Leo interviene per parlare di Per te, film ispirato alla toccante storia di Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica a soli 11 anni per essersi preso cura del padre malato di Alzheimer. L’attore Carmine Recano parla di Noi del Rione Sanità, nuova fiction di Rai 1 al via il 23 ottobre. In studio, infine, Mario Calabresi, autore del libro Alzarsi all’alba.

Nel talk dedicato all’attualità, guidato da Venier e Tommaso Cerno, si parla di femminicidio, a partire dal caso di Pamela Genini. Presenziano, nello spazio, Vladimir Luxuria, la giornalista Rita Cavallaro, la criminologa Anna Vagli, Nicole Limonta e Vera Squatrito, rispettivamente amica e mamma di Giordana, giovane di 20 anni uccisa dall’ex fidanzato. Infine, ci sono Teo Mammucari con i trucchi di magia ed Enzo Miccio per un omaggio a Patty Pravo.

Ospiti tv domenica 19 ottobre, le interviste di Francesca Fialdini

Sempre su Rai 1, ma dalle 17:20, Francesca Fialdini guida Da noi a ruota libera. Ospiti Nancy Brilli e Carlo Aloia, in gara a Ballando con le stelle, e l’attore Claudio Gioè, a poche ore dalla partenza di Makari 4. Presente Elisa Isoardi, in onda il sabato su Rai 1 con Bar Centrale, ed Helene Ehret, che ha dedicato la sua vita agli orfani indiani e, con la sua associazione, ha fatto adottare quasi 10 mila bambini.