Lunedì 20 ottobre iniziano le nuove edizioni di tre importanti programmi tv, ovvero L’Eredità, Storie di Sera e GialappaShow. Di seguito vi sveliamo le novità.

Programmi tv iniziano 20 ottobre, un nuovo gioco per il game di Marco Liorni

Iniziando dalla fascia preserale, su Rai 1, dalle 18:45, Marco Liorni guida una nuova edizione de L’Eredità. La trasmissione accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’inverno. Il conduttore può contare, al suo fianco, sulle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani.

Non cambia il meccanismo di fondo del programma: si affrontano una serie di concorrenti che, fra manche e prove di varia natura, hanno come obiettivo quello di arrivare alla famigerata Ghigliottina, dove è in palio il montepremi accumulato nel corso della partita.

Novità di quest’anno è il gioco chiamato 1, 2, 3. In esso, il concorrente, partendo da tre indizi, deve indovinare un oggetto od un argomento misterioso.

Programmi tv iniziano 20 ottobre, il GialappaShow

In prima serata, su TV8 e su Sky Uno, lunedì 20 ottobre inizia il GialappaShow. Il conduttore Mago Forest, affiancato dalla Gialappa’s Band, per l’esordio è affiancato da Miriam Leone.

Varie le novità dell’edizione, a partire dall’arrivo di Michela Giraud, al centro di una fiction ambientata in un convento ed intitolata Che Dio ce salvi. Confermati gran parte dei comici, che però firmano nuove parodie. Brenda Lodigiani si cimenta in un’inedita Silvia Toffanin, confermando l’iconica Annalaisa. Oltre a Milly Carlucci e Monica Setta, la comica Giulia Vecchio propone la parodia di Valeria Bruni Tedeschi.

Ubaldo Pantani propone la sua versione di Joe Bastianich, seguito dalla Giulia De Lellis di Valentina Barbieri. Ad Edoardo Ferrario il compito di riproporre Maicol Pirozzi, mentre Toni Bonji è Enrico Maria D’Ufficio, avvocato che mette in maggiore difficoltà il proprio assistito. Toni Servillo e Stefano De Martino sono i personaggi di Gigi. Il collega Ross, invece, è il protagonista della nuova rubrica Le cinque cose da non fare e non dire. Giovanni Vernia è Achille Lauro e Cesare Cremonini.

Per quel che riguarda le rubriche, Brenda Lodigiani è una investigatrice in Sotto Torchio, oltre ad essere una speciale versione di Luciano Pavarotti nel Grande Fratello RIP. Carlo Amleto realizza nuove performance musicali. Infine, Marcello Cesena e Simona Garbarino sono i protagonisti di Sensualità a Corte.

Eleonora Daniele torna con lo spin off di Storie Italiane

Infine, lunedì 20 ottobre inizia, su Rai 1 in seconda serata, Storie di Sera. Il programma, spin off di Storie Italiane, è guidato da Eleonora Daniele e parte alle 23:25. Al centro del programma vi sono le tante forme assunte dalla violenza sulle donne: violenze digitali, diffusione di immagini private e foto false appese sui muri. Con ospiti ed esperti, la conduttrice racconta dei fenomeni da combattere con le leggi ma anche con adeguate forme di prevenzione e di educazione.