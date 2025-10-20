La soap opera spagnola La Promessa prosegue la sua messa in onda su Rete 4 alle 19:40, con una settimana, dal 20 al 26 ottobre 2025, che si preannuncia carica di colpi di scena. Infatti, la tenuta è travolta da una grave crisi economica che minaccia di sgretolare le fondamenta della famiglia Luján. Mentre Alonso e Catalina si scontrano sul futuro dei terreni, l’ambiguo Don Lorenzo si fa avanti con una proposta pericolosa. Contemporaneamente, Cruz è ossessionata dalla ricerca di un traditore, e la passione tormentata tra Maria e Padre Samuel giunge a un punto di svolta.

La Promessa 20-26 ottobre 2025, lunedì 20 ottobre

La settimana si apre con Cruz, ossessionata dal desiderio di smascherare chi ha rivelato alla stampa le umili origini di Jana. Sorprendentemente, chiede aiuto proprio a Jana, che, con astuzia, le propone un piano per scoprire il colpevole. Nel frattempo, il tormento amoroso di Maria la spinge ad affrontare Padre Samuel per avere un chiarimento sul bacio che si sono scambiati. La tensione è alle stelle quando Alonso convoca una riunione di famiglia per discutere della disastrosa crisi economica che ha colpito la tenuta.

Puntata del martedì 21 ottobre

Durante la riunione, le opinioni si scontrano duramente. Catalina, pragmatica come sempre, propone di raddoppiare le coltivazioni per aumentare le entrate. Tuttavia, Alonso, più disperato, avanza la drastica proposta di vendere metà dei terreni della tenuta, un’idea che sconvolge la figlia. In questo clima teso, Jana interviene suggerendo di sfruttare le competenze di Manuel nell’aviazione per creare una nuova e moderna fonte di guadagno. Intanto, tra la servitù, Angela riceve un’importante lettera dall’università che potrebbe cambiare il suo futuro.

La Promessa 20-26 ottobre 2025, mercoledì 22 ottobre

Un colpo di scena sconvolge Maria: Padre Samuel annuncia il suo imminente trasferimento, una decisione che la lascia con il cuore spezzato e senza risposte. Mentre esplora la tenuta, Jana fa una scoperta sorprendente: trova un passaggio nascosto in una camera segreta, un indizio che potrebbe legarsi al passato della sua famiglia. Romulo, intanto, riceve la visita inaspettata di un vecchio amico che lo turba, mentre Catalina continua la sua battaglia personale, cercando in ogni modo di convincere Alonso a non vendere i terreni.

Puntata del giovedì 23 ottobre

Vedendo Alonso in difficoltà, Lorenzo fa la sua mossa e gli offre un prestito, imponendo però condizioni capestro che lo renderebbero di fatto il padrone della tenuta. Contemporaneamente, il capitano cerca di combinare il matrimonio di Curro con la giovane figlia di un duca, un’alleanza che gli garantirebbe ancora più potere. Maria, disperata per la partenza di Samuel, confida a Pia la sua intenzione di lasciare La Promessa. Infine, Jana, continuando le sue esplorazioni, trova un oggetto misterioso nella camera segreta.

La Promessa 20-26 ottobre 2025, venerdì 24 ottobre

Angela, preoccupata per il suo futuro, affida a Maria una lettera da consegnare in segreto, un gesto che avrà conseguenze inaspettate. Cruz, sempre più paranoica, inizia a sospettare che Leocadia le stia nascondendo qualcosa. Catalina, stanca di subire, affronta direttamente Lorenzo per difendere la tenuta dalle sue mire. Jana, intanto, riceve un nuovo messaggio anonimo che la mette in allarme.

Puntata del sabato 25 ottobre

Maria, aprendo la lettera, scopre che riguarda la rinuncia di Angela agli studi, una decisione sofferta. Romulo cerca di proteggere Jana dalle crescenti tensioni familiari. Curro, oppresso dalla proposta di matrimonio, si confida con Catalina. Infine, Cruz riesce a ottenere una copia dell’articolo che ha danneggiato la reputazione della famiglia, giurando vendetta.

La Promessa 20-26 ottobre 2025, domenica 26 ottobre

La settimana si chiude con una scelta sofferta. Messo con le spalle al muro, Alonso decide di accettare il prestito di Lorenzo, ma cerca di proteggersi imponendo delle clausole molto rigide. Nel frattempo, Jana scopre un vecchio documento che potrebbe cambiare il destino della tenuta. In una notte silenziosa, Maria lascia La Promessa in segreto. Infine, Cruz affronta Leocadia per ottenere le risposte che cerca, in un confronto che promette scintille.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Medet Infinity.