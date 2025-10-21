Si intitola Turisti per case il nuovo show di prima serata di Real Time. La trasmissione prende il via alle ore 21:25 circa, subito dopo la fine del cult Casa a prima vista.

Turisti per case, la sfida fra le migliori case vacanze del nostro paese

Turisti per case è uno show innovativo, che punta ad esplorare il settore delle case vacanza, ovvero quelle abitazioni adibite per ospitare i turisti durante il loro soggiorno.

In ogni appuntamento si confrontano due diverse strutture. Esse accolgono, per un soggiorno, i tre giudici dello show, volti molto noti al pubblico della rete Discovery. Direttamente dalla già citata Casa a prima vista arrivano gli amatissimi agenti immobiliari Gianluca Torre ed Ida Di Filippo. A loro, per completare il trio, si unisce Tommaso Zorzi, seguitissimo sui social e giudice di Cortesie per gli ospiti, dove ha il compito di giudicare le case dei vari concorrenti.

In palio una recensione scritta dai giudici

In Turisti per case, i giudici, una volta raggiunto il luogo al centro della puntata, si recano, a turno, nelle due case vacanza in sfida, esplorando l’abitazione e cimentandosi in varie attività.

Una volta terminate le loro vacanza, Torre, Di Filippo e Zorzi sono chiamati a giudicare ciascuno dei loro soggiorni sulla base di tre categorie. La prima è la location nella quale è situata la casa vacanza. La seconda è l’home tour, ovvero una valutazione della camera e della struttura in generale. La terza categoria, infine, è l’ospitalità ricevuta dagli host.

Per ognuna di queste categorie, i giudici devono assegnare un voto fra Ok, Ottimo e Top. La struttura che ha ricevuto il maggior numero di Top è la vincitrice della puntata. La casa vacanza che trionfa ottiene una recensione scritta direttamente dai tre giudici.

Turisti per case, nella prima puntata si affrontano

La prima puntata di Turisti per case, in onda il 21 ottobre, è ambientata in Lombardia. La prima casa vacanza è Palazzo Radici. La struttura è una dimora storica di Bergamo gestita da Barbara, la cui famiglia è proprietaria del palazzo da due secoli. La struttura è elegante e gode di una vista spettacolare. La seconda casa vacanza in sfida è Franciacorta Country Lodges. Immersa in mezzo al verde, è situata a Bornato, in provincia di Brescia. Luigi, il gestore, sottolinea: “Sono cresciuto in questo tempo e siamo da sempre appassionati del territorio, delle viti e del vino che produciamo“.