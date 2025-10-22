Giovedì 23 ottobre, su Canale 5, giunge al termine Io Canto Family 2025 e di seguito vi raccontiamo chi sono i finalisti. Sono otto le coppie che si contendono la vittoria, composte da persone appartenenti al medesimo nucleo famigliare.

Io Canto Family 2025 finalisti, le prime tre finaliste

Fra le coppie finaliste di Io Canto Family 2025 c’è quella composta da Serena Maccarone e mamma Venera. Sono originarie della Sicilia ed il loro obiettivo, mediante la partecipazione allo show, è dimostrare che l’amore è sempre più forte di tutto. La madre lavora come docente di sostegno in una scuola della periferia di Catania.

Finaliste di Io Canto Family 2025 sono Martina Garghentin con mamma Manuela. Felici di partecipare insieme nella trasmissione, nella presentazione la giovane afferma: “Ho iniziato a cantare da piccolina, sto provando ad aiutare mia madre ad essere più sicura di sé stessa“. La genitrice, da 11 anni, ha la fibromialgia, una condizione cronaca che la sottopone, quotidianamente, a forti dolori.

Terza coppia finalista è composta da Flavia Renzi e mamma Barbara. La madre lavora come pasticcera, mentre la figlia frequenta il Liceo Scientifico. Entrambe hanno la passione per il canto e gareggiano nel ricordo della nonna di Flavia.

Chi sono Alice e papà Gianvito

Nell’elenco dei finalisti di Io Canto Family 2025 ci sono Azzurra Devalle e mamma Tiziana. Provenienti da Bergamo, hanno dichiarato di amare cantare la “Christian Pop Music”, una sorta di gospel realizzato in italiano.

Nella serata del 23 ottobre salgono sul palco Nina Perrini e mamma Jessica. Per loro, il talent di Canale 5 è una rivincita: la madre, qualche anno fa, ha dovuto affrontare una brutta depressione, in seguito alla quale ha perso il lavoro e la casa. Grazie alle cure ed all’amore della famiglia, oggi la malattia è solo un lontano ricordo.

Michelle Hunziker, a Io Canto Family, accoglie Alice Francavilla e papà Gianvito. Residenti a Mottola, in provincia di Taranto, hanno colpito tutti con la loro simpatia.

Io Canto Family 2025 finalisti, le ultime due coppie

Penultima coppia finalista di Io Canto Family 2025 è quella composta da Andrea Montecolle e papà Fabio. La volontà di partecipare al format è arrivata dall’undicenne, che ha anche una band formata, fra gli altri, dal fratello, che ha realizzato una sorpresa alla coppia in occasione della semifinale.

Infine, tentano di vincere il montepremi finale Matteo Verga e papà Mario. La loro è una storia molto forte: la primogenita, che oggi sta bene, è nata con dei problemi cardiaci, che hanno causato alcuni problemi nella stabilità del matrimonio. Tutto, però, si è concluso per il verso giusto e Mario e la moglie hanno avuto il secondo figlio Matteo, che ha mostrato sin da piccolissimo una forte passione per la musica.