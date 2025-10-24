Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori di Io Canto Family 2025. La finale della seconda edizione del talent, guidata da Michelle Hunziker, è andata in onda il 23 ottobre, in prima serata su Canale 5.

Io Canto Family Matteo Verga papà Mario, chi sono i vincitori

La vittoria di Io Canto Family, dunque, è andata a Matteo Verga e Mario, che hanno una delle storie più forti dell’intera edizione. Come hanno raccontato in occasione della prima puntata, Mario e la moglie hanno avuto una primogenita, nata con problemi cardiaci. La ragazza, che oggi sta bene, ha richiesto tutta una serie di trattamenti speciali e la sua condizione ha provocato alcune tensioni famigliari, anch’esse risolte nel migliore dei modi.

Matteo è il secondo figlio dei due, definito un “collante” per la famiglia, oggi unita. Il piccolo, inoltre, ha confessato di avere un ottimo rapporto con il padre: “Quando cantiamo insieme è come se fossimo una persona sola, ci ritroviamo, mio papà è speciale“. I due, subito dopo la proclamazione, si sono detti “felicissimi” ed “increduli” ed hanno dedicato la vittoria a tutti coloro che vivono in maniera intensa le loro famiglie.

La vittoria davanti ad Alice e Gianvito

Matteo Verga e papà Mario sono riusciti ad ottenere la vittoria, con il 63% delle preferenze, cantando nell’ultima manche Balorda Nostalgia di Olly, brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto ci sono Alice e papà Gianvito, che invece hanno portato la cover di Un mondo a parte di Jovanotti. Sul terzo gradino del podio si sono fermate Nina e mamma Jessica. Soltanto quarto posto, infine, per Azzurra e sua mamma Tiziana, uno dei duetti da molti dato come favorito per la vittoria alla vigilia.

Anche nella finale, le coppie di concorrenti in gara sono state seguite dai quattro coach della trasmissione, ovvero Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Serena Brancale ed Ermal Meta, che ha duettato insieme ai trionfatori. Nel ruolo di giudici, invece, Michelle Hunziker ha dato spazio alle confermate Noemi e Patty Pravo.

Io Canto Family Matteo Verga papà Mario, portano a casa il montepremi di 50 mila euro

Matteo Verga</strong> e il papà Mario, grazie alla vittoria ad <strong>Io Canto Family, hanno ottenuto il montepremi finale di 50 mila euro. Inoltre, hanno ottenuto la promozione e l’invito a partecipare negli studi di Radio 101, emittente radiofonica partner dello show, che in occasione dell’ultima puntata era rappresentata, in studio, dalla speaker Rebecca Staffelli.