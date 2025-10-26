Sabato 25 ottobre è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Alla fine dell’appuntamento, Milly Carlucci ha comunicato il nome delle due coppie a rischio eliminazione.

Ballando con le stelle 2025 quinta puntata, le critiche a Paolo Belli

Nella quinta puntata di Ballando con le stelle, guidata da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, si sono esibite tutte le coppie, giudicate da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

I primi ad esibirsi sono Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina. La loro performance, però, non ha ottenuto il risultato sperato, definita addirittura “orrenda” da Mariotto, totalizzando 26 punti.

Ancora peggio hanno fatto La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, che nonostante la loro ironia hanno conquistato appena 22 punti. Ancora screzi con la giuria, invece, per Marcella Bella e Chiquito. Il ballo, uno slowfox sulle note di Pelle Diamante, è “inguardabile” per Lucarelli, mentre né Zazzaroni né Smith hanno visto traccia del ballo. Il loro voto è disastroso: 14 punti.

Filippo Magnini ed Andrea Delogu incantano tutti

La quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 è proseguita con la sorpresa della serata. Il riferimento è a Filippo Magnini ed Alessandra Tripoli, che dopo le critiche ricevute sette giorni fa hanno realizzato una rumba di altissimo livello, al punto da far venire la “pelle d’oca” a Zazzaroni. A loro sono assegnati 48 punti. Magnini, molto commosso, ha voluto rivolgere una dedica a Rosolino, che sta attraversando un momento “delicato“.

Altissimo livello anche per la coppia successiva, ovvero Andrea Delogu e Nikita Perotti. Il quick è “impeccabile” per Mariotto, mentre per Canino i due potrebbero entrare nella lista dei possibili vincitori. Ottengono 44 voti. Sempre bene anche Fabio Fognini con Giada Lini: nonostante qualche screzio con Lucarelli, che per Fognini è “sempre insoddisfatta“, il paso doble riceve 42 punti.

Si conferma una delle principali candidate alla vittoria Francesca Fialdini. In coppia con Giovanni Pernice, la conduttrice ha svolto un bellissimo tango, meritevole di 49 punti e di tanti complimento da Smith.

Ballando con le stelle 2025 quinta puntata, è scontro Lucarelli-D’Urso

Nella quinta puntata di Ballando con le stelle, la giuria ha bocciato la salsa di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, con critiche annesse al professore per aver osato troppo. Lucarelli ha punzecchiato D’Urso, invitandola a parlare di altro e non di ballo, considerato ciò che si è visto in pista. L’ex conduttrice Mediaset ha ribattuto: “Mi hanno riferito che a TV Talk hai detto che, per la vittoria, punti su Francesca Fialdini. Credo che un giudice non debba dire queste cose“.

Lucarelli ha chiarito che si trattava di una previsione e nulla di più, sostenendo: “Ovviamente te lo hanno raccontato, perché tu non mi guardi“. D’Urso non ha fatto passi indietro: “Me lo hanno raccontato, ma se il tuo ego si accresce allora dico che ti guardo“. La giurata, dopo averla definita “rosicona”, passa al contrattacco: “Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, cioè il trash“. Una frase che non è piaciuta alla D’Urso, che ha replicato: “Poverina”.

Alla fine, D’Urso e La Rocca hanno ricevuto 37 punti, diventati 47 grazie al bonus di settimana scorsa.

La diretta è andata avanti con il paso doble, definito “meno peggio del solito“, di Beppe Convertini ed Veera Kinnunen, che ha ottenuto 26 punti.

Ballando con le stelle 2025 quinta puntata, chi a rischio eliminazione

La quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 è proseguita con Martina Colombari e Luca Favilla. Il loro contemporaneo è piaciuto ai giudici, che hanno sottolineato la crescita della coppia, dando ben 47 punti. Un tango con troppa poca tecnica, invece, per Nancy Brilli e Carlo Aloia, che hanno comunque ricevuto un bottino di 36 punti. Infine, il freestyle di Rosa Chemical ed Erica Martinelli non convince i giudici, che hanno invitato la coppia ad andare oltre la trasgressione e la provocazione. 40 punti per loro.

Ballerina per una notte è Maria Esposito, premiata con 50 punti, che hanno formato il tesoretto. Esso è stato suddiviso, da Alberto Matano e Rossella Erra, a Martina Colombari e Marcella Bella. A ognuna di loro sono andati 25 punti. Il voto combinato di giudici e pubblico ha mandato al ballottaggio La Signora Coriandoli e Beppe Convertini. I due sfideranno nel prossimo appuntamento ed il meno votato sarà definitivamente eliminato.