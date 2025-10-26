Sabato 25 ottobre è andata in onda la quinta puntata di Tu Si Que Vales 2025 e di seguito vi raccontiamo tutto ciò che è accaduto. In apertura di appuntamento spazio alla Lyp Sinc Battle, che ha avuto come vincitrice Sabrina Ferilli.

Tu Si Que Vales 2025 quinta puntata, la lyp sinc battle

Nel corso della quinta puntata, i giudici di Tu Si Que Vales, ovvero Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, si sono esibiti insieme a degli ospiti nel cosiddetto lyp sinc.

La vittoria è andata a Sabrina Ferilli, che in coppia con Pamela Camassa hanno celebrato Britney Spears con i brani Baby One More Time e Oops!…I Did It Again.

In seconda posizione c’è Rudy Zerbi, che insieme a Bianca Guaccero hanno portato sul palco la celebre T’appartengo di Ambra Angiolini. Il podio è completato da Paolo Bonolis e Valeria Marini, che hanno dato vita ad un momento musical sulle note di Sister Act.

Ultimo posto per Maria De Filippi

Il quarto posto, nella sfida del lyp sinc della quinta puntata di Tu Si Que Vales, è andato a Luciana Littizzetto. La comica ha calcato il palco insieme ad Emanuel Lo, mettendo in scena un duetto fra Dua Lipa ed Elton John cantando Cold Heart. Infine, fanalino di coda è Maria De Filippi, questa settimana affiancata da Enzo Iacchetti. I due hanno interpretato rispettivamente Alessandra Amoroso ed Elisa nel brano Comunque andare.

Sono due i concorrenti che hanno raggiunto la finale durante la quinta puntata. Il primo è Kay, un bambino che ha stupito i quattro giudici e la giuria popolare con i suoi trucchi di magia. La seconda, invece, è la cantante Antonella, 30enne di Fasano. Molto commossa, ha intonato E non finisce mica il cielo di Mia Martini, dedicandola al padre, che oggi non c’è più.

Tu Si Que Vales 2025 quinta puntata, ascolti in ulteriore crescita per lo show

Ma nella quinta puntata di Tu Si Que Vales 2025 vi sono state molte esibizioni. Fra le altre spicca quella dell’atleta cinese Lan Guanping, che è riuscito a camminare sulle uova senza romperle. La giuria ha apprezzato anche le acrobazie del trio Liberi di, mentre Fabia ha divertito tutti con le sue poesie a tinte erotiche. Da segnalare, infine, anche la performance di Luis Herrero, che ha realizzato un numero di escapologia ad altissima tensione.

Negli ascolti, lo show di Canale 5 continua la sua marcia trionfale. Il format ha registrato un record, per questa stagione, nel numero di telespettatori, pari a 4 milioni e 200 mila. La share registrata, invece, è del 27,10%.