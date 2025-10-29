Mercoledì 29 ottobre, dalle 15:00, seguiremo in diretta la conferenza stampa di presentazione di NY Canta 2025. Nel Festival della Musica Italiana di New York si affrontano una serie di artisti emergenti, che concorrono con il loro inedito. Essi, italiani ed internazionali, hanno coronato il loro sogno di esibirsi negli Stati Uniti. La finale, infatti, si è svolta nella Grande Mela.

Nell’incontro vi sono gli interventi di Tony Di Piazza, Direttore artistico della kermesse, e di Alessandro Mager, sindaco di Sanremo. Spazio ai giudici Roby Facchinetti e Marino Bartoletti, oltre alla conduttrice Ema Stokholma. C’è Leo Gassman, fra gli ospiti della rassegna. Infine, ci sono Alessia Bodei, portavoce di NY Canta, Claudio Pagliara, Direttore dell’Istituto italiano di Cultura di New York, e Maria du Bessé, Segretaria generale della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Nella diretta della conferenza stampa di NY Canta 2025 ci sono i saluti istituzionali di Dolores Bevilacqua, Commissione parlamentare Vigilanza Rai, di Fabrizio Di Michele, Console italiano a New York, e di Amedeo Teti, Direttore Generale del Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

NY Canta 2025 diretta conferenza stampa, si parte con l’incontro

Parte la diretta della conferenza stampa di NY Canta 2025. Breve saluto di Mariarita Grieco, Direttrice Rai Italia: “Sono molto contenta di aver conosciuto Tony Di Piazza ed il suo gruppo di lavoro. NY Canta è una delle prime cose con cui mi sono confrontata quando ho avviato la mia direzione. La Rai ha creduto questo progetto sin dall’inizio, la nostra missione è sostenere il legame con i connazionali che vivono all’estero, creando un link fra il nostro paese e l’italianità all’estero. NY Canta fa da cerniera a questo tipo di progetto. New York è il palcoscenico ideale per i talenti, mi auguro che questo evento possa diventare sempre più corale“.

In collegamento prende la parola il Console Fabrizio Di Michele: “Quest’anno mi ha impressionato la qualità di giudici e cantanti. L’evento rafforza l’unione fra Italia e New York e rappresenta una celebrazione molto apprezzata dai concittadini”. Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time: “Dobbiamo dare massima visibilità a tutto ciò che unisce radice e futuro. Questo è il presupposto che sta alla base di molti dei programmi che stiamo costruendo, la musica ha molte forme e in questo caso aiuta a ricordare chi siamo. Siamo orgogliosi, per questo, di accogliere il progetto nelle reti generaliste”.

La diretta va avanti con l’intervento di Claudio Pagliara: “Per me NY Canta è un’emozione, è un po’ un ritorno nella casa Rai. Ho apprezzato la conduzione e la qualità della giuria”. Il giornalista ha avuto il compito di assegnare un premio ad uno dei concorrenti non italiani in gara a Gianni Bodo, originario del Canada.

Rai Radio 2 e gli altri Direttori

La conferenza stampa prosegue con Giovanni Alibrandi di Rai Radio 2: “L’evento è bellissimo ed interessante, noi portiamo ai nostri connazionali all’estero i nostri cantanti e loro hanno la possibilità di conoscere nuove culture. In qualità di Direttore Rai Radio 2 mi piacerebbe raccontare sempre più le comunità italiane all’estero“. Prosegue Silvia D’Angelantonio, Vicedirettrice Rai Play: “L’edizione 2025 del NY Canta sarà pubblicata su Rai Play subito dopo la messa in onda su Rai Play ed arricchirà l’offerta di Rai Italy, che conta circa cinquanta titoli che possono essere fruiti in tutto il mondo, rappresentando un ponte ideale per tutti gli italiani che, seppur lontani, desiderano rimanere connessi al nostro paese“.

Spazio, ora, alla senatrice Dolores Bevilacqua: “Quest’anno ho avuto la possibilità di vedere la kermesse dal vivo ed è stato bellissimo. NY Canta rappresenta tutti gli italiani sparsi per il mondo ed il risultato è il racconto di una storia che lega gli italiani all’estero all’Italia. Ho creduto sin da subito alla valenza culturale di questo Festival“.