Stasera in tv venerdì 31 ottobre 2025 è la notte di Halloween e, di conseguenza, la programmazione televisiva si tinge di mistero, horror e grandi varietà. Su Rai 1, torna il consueto appuntamento con il talent show Tale e Quale Show, mentre Rai 2 propone il recente thriller Assassinio a Venezia. Su Canale 5, va in onda la soap in prima serata Tradimento, mentre Italia 1 punta sull’azione militare con Land of Bad. Per celebrare la festività, Sky Cinema trasmette il musical evento Wicked e numerosi altri titoli cult a tema.

Stasera in TV venerdì 31 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025 – Puntata 8

Il popolare varietà condotto da Carlo Conti entra nel vivo della competizione. I concorrenti si sfidano con nuove, sorprendenti imitazioni musicali, cercando di conquistare il titolo di campione provvisorio.

Il popolare varietà condotto da Carlo Conti entra nel vivo della competizione. I concorrenti si sfidano con nuove, sorprendenti imitazioni musicali, cercando di conquistare il titolo di campione provvisorio. Rai 2 – 21:20 – Assassinio a Venezia (2023)

Il thriller diretto e interpretato da Kenneth Branagh ripropone la figura dell’investigatore Hercule Poirot. L’indagine si svolge in una Venezia cupa e misteriosa, perfetta per la notte di Halloween.

Il thriller diretto e interpretato da Kenneth Branagh ripropone la figura dell’investigatore Hercule Poirot. L’indagine si svolge in una Venezia cupa e misteriosa, perfetta per la notte di Halloween. Rai 3 – 21:25 – Farwest

Il programma di inchiesta e reportage, condotto da Salvo Sottile, affronta temi di attualità e cronaca con approfondimenti sul territorio.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Tradimento – Episodio 103

Va in onda una nuova e attesissima puntata della soap opera in prima serata. Gli intrighi, le passioni e i colpi di scena tra i protagonisti continuano a tenere incollati allo schermo gli spettatori.

Va in onda una nuova e attesissima puntata della soap opera in prima serata. Gli intrighi, le passioni e i colpi di scena tra i protagonisti continuano a tenere incollati allo schermo gli spettatori. Italia 1 – 21:22 – Land of Bad (2024)

Action-thriller ad alta tensione con protagonisti Liam Hemsworth e Russell Crowe. Una missione militare in territorio ostile si trasforma rapidamente in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Action-thriller ad alta tensione con protagonisti Liam Hemsworth e Russell Crowe. Una missione militare in territorio ostile si trasforma rapidamente in una disperata lotta per la sopravvivenza. Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado – Speciale Halloween

Gianluigi Nuzzi conduce uno speciale dedicato ai misteri e ai cold case più inquietanti, riletti per l’occasione in una chiave che si adatta all’atmosfera horror della notte di Halloween.

Gianluigi Nuzzi conduce uno speciale dedicato ai misteri e ai cold case più inquietanti, riletti per l’occasione in una chiave che si adatta all’atmosfera horror della notte di Halloween. La7 – 21:15 – Dracula di Bram Stoker (1992)

Un cult gotico per celebrare la notte delle streghe. Il film, diretto dal maestro Francis Ford Coppola, vede Gary Oldman nei panni del Conte Dracula, affiancato da Winona Ryder.

Un cult gotico per celebrare la notte delle streghe. Il film, diretto dal maestro Francis Ford Coppola, vede Gary Oldman nei panni del Conte Dracula, affiancato da Winona Ryder. TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Torna la sfida culinaria che vede quattro ristoratori in gara per il titolo di migliore, giudicati dal famoso chef Alessandro Borghese.

Torna la sfida culinaria che vede quattro ristoratori in gara per il titolo di migliore, giudicati dal famoso chef Alessandro Borghese. Nove – 21:30 – The Cage – Prendi e scappa

Un appuntamento con il cinema d’azione.

I film di questa sera in TV venerdì 31 ottobre 2025

Una ricca selezione cinematografica attende il pubblico, spaziando tra generi diversi sulle reti generaliste e Sky, con un forte accento sull’horror:

Assassinio a Venezia (Rai 2): Thriller elegante e misterioso con Kenneth Branagh nel ruolo di Hercule Poirot.

(Rai 2): Thriller elegante e misterioso con Kenneth Branagh nel ruolo di Hercule Poirot. Land of Bad (Italia 1): Action militare e survival con la presenza di Liam Hemsworth.

(Italia 1): Action militare e survival con la presenza di Liam Hemsworth. Dracula di Bram Stoker (La7 Cinema). Un classico dell’horror gotico con la regia di Francis Ford Coppola.

(La7 Cinema). Un classico dell’horror gotico con la regia di Francis Ford Coppola. Frankenstein di Mary Shelley (La7 Cinema): L’horror romantico e intenso con Robert De Niro.

(La7 Cinema): L’horror romantico e intenso con Robert De Niro. Halloween Kills (Italia 2). Lo slasher moderno con l’iconica Jamie Lee Curtis.

(Italia 2). Lo slasher moderno con l’iconica Jamie Lee Curtis. Halloween (2018) (Italia 2). Il reboot della celebre saga horror.

(Italia 2). Il reboot della celebre saga horror. La morte ti fa bella (Canale 27). Commedia dark e surreale con Meryl Streep.

(Canale 27). Commedia dark e surreale con Meryl Streep. Chissà perché capitano tutte a me (Cine34). Omaggio al cinema popolare italiano con Bud Spencer.

(Cine34). Omaggio al cinema popolare italiano con Bud Spencer. Samaritan (Rai 4): Action supereroistico con Sylvester Stallone.

(Rai 4): Action supereroistico con Sylvester Stallone. Il Monaco (Canale 20): Thriller d’azione con Chow Yun-Fat.

I film su Sky venerdì 31 ottobre 2025

Sky propone una selezione a tema sui suoi canali dedicati, con diversi film perfetti per la notte di Halloween:

Sky Cinema Uno – Wicked. Il grande evento cinematografico, un musical fantasy con Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Sky Cinema Collection – Wicked. Stessa programmazione per consentire al pubblico di non perdere l’evento.

Sky Cinema Suspense. Split: Il thriller psicologico di M. Night Shyamalan.

Sky Cinema Action. Gemini Man: Il film di fantascienza in cui Will Smith affronta il suo clone giovanile.

Sky Cinema Drama. Everest: La drammatica rievocazione della spedizione del 1996.

Sky Cinema Family. Animali fantastici e dove trovarli: L’avventura fantasy ambientata nel mondo di Harry Potter.

Sky Cinema Romance. Two Weeks Notice: La commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant.

Sky Cinema Collection. Blade II: L’action-horror in cui il cacciatore di vampiri Wesley Snipes affronta una nuova razza.

Sky Cinema Family. Space Jam: Il cult che unisce Michael Jordan e i Looney Tunes.