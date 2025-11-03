Si intitola All’s Fair ed è una delle novità, per quel che riguarda la serialità, più attese del mese di novembre. La storia, incentrata sulle vicende di un team di avvocate divorziste, è visibile su Disney+, a partire da martedì 4 novembre.

All’s Fair, un cast di primo livello

Le società che curano la realizzazione di All’s Fair sono le Ryan Murphy Productions, la 2oth Television e la Trillium Productions. Originaria degli USA, dove è distribuita dalla piattaforma Hulu, la regia è affidata ad Anthony Hemingway e a Ryan Murphy. Quest’ultimo ha firmato anche la sceneggiatura, insieme a Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Richard Levine e Lyn Greene.

La prima stagione è composta da dieci episodi dalla durata di circa 50 minuti. I primi tre sono distribuiti, tutti insieme, il 4 novembre. I restanti sono rilasciati con cadenza settimanale, nel prime time del lunedì. Il titolo è molto atteso soprattutto per il cast, che vanta attrici molto conosciute in tutto il mondo. Fra le altre, infatti, ci sono Kim Kardashian, Glenn Close (tre Grammy Awards ed altrettanti Emmy Awards) e Naomi Watts (due Golden Globe).

All’s Fair, la trama

All’s Fair è un legal drama al femminile. Al centro della storia, infatti, vi sono le vicende di un team di avvocate divorziste. Esse, all’inizio della narrazione, lavorano in uno studio legale dominato dagli uomini, che tendono a considerarle inferiori e meno professioniste solo a causa del loro genere.

Stanche della situazione e determinate a modificare le cose, le protagoniste prendono una decisione coraggiosa e rivoluzionaria: abbandonano il luogo in cui lavorano per unirsi in team e fondare da zero un nuovo studio legale.

Spoiler finale

In All’s Fair, la scelta delle protagoniste si rivela essere vincente e gli affari dello studio legale, qualche tempo dopo la fondazione, sono eccellenti. Le professioniste, fra la vita privata e la necessità di far fronte a cause legali molto diverse fra loro, sono costrette a fare i conti con una minaccia: il ritorno di una avvocata a lungo loro collega che cerca vendetta.

All’s Fair, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante All’s Fair, rilasciata in Italia il 4 novembre, su Disney+.