Prende il via mercoledì 5 novembre La Corrida 2025. La trasmissione dedicata ai dilettanti allo sbaraglio torna, per il secondo anno di fila, su NOVE, andando in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

La Corrida 2025, otto puntate in diretta

Realizzato dalla Banijay Italia, l’edizione 2025 de La Corrida è realizzata dalle società Banijay Italia e Corima. Al timone, proprio come lo scorso anno, c’è Amadeus, in quello che, almeno per il momento, è l’unico impegno in prima serata ad essere stato annunciato.

L’edizione 2025 è composta da un totale di otto puntate. Esse, in onda rigorosamente in diretta, sono proposte per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì.

L’obiettivo del format è quello di replicare i buoni ascolti ricevuti dodici mesi fa. La prima puntata aveva ottenuto un buon 5,8% di share ed il dato ha avuto, durante l’edizione, delle crescite notevoli, fino alla finale. Il segmento conclusivo, quello con la proclamazione del vincitore, è stato trasmesso su varie reti del gruppo ed ha segnato, nel complesso, il 13,2%.

Un vincitore per puntata

In ogni puntata de La Corrida salgono sul palco una serie di dilettanti allo sbaraglio, che firmano le più disparate esibizioni. Oltre ai cantanti ed ai ballerini, Amadeus accoglie rumoristi, barzellettieri ed aspiranti attori. Il tutto in un clima di scanzonato divertimento.

Nella seconda parte della performance, il pubblico presente in studio vedrà un semaforo, che inizialmente sarà rosso. Non appena cambierà canale e diventerà verde, lo spettatore dovrà esprimere un proprio giudizio: se ha apprezzato la performance farà degli applausi, in caso contrario fischierà e farà più rumore possibile, con padelle, campanacci ed altri strumenti.

Alla fine di tutte le performance, tornano sul palco gli artisti per il giudizio finale. Il concorrente che è riuscito a ricevere il maggior riscontro positivo dal parte del pubblico sarà il vincitore della serata e si qualificherà automaticamente alla finale.

La Corrida 2025, torna la figura del capopopolo

A La Corrida 2025, per la seconda edizione consecutiva, c’è la figura del capopopolo. Si tratta di un vero e proprio giudice speciale, un personaggio noto del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema del nostro paese. L’ospite, coinvolto in vari momenti della serata, verso la fine dell’appuntamento ha un compito molto importante: salvare uno dei concorrenti eliminato, ripescandolo e dandogli la possibilità di affrontare la finale. Gli appuntamenti sono fruibili, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand mediante Discovery+.